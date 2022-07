"No tengo noticias". El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, ha desmentido la información divulgada por la Cadena SER sobre unque el Ejecutivo de Zapatero autorizó en 2005.Moratinos ha asegurado quey ha insistido en que el Gobierno ha dado toda la documentación que tiene al juez y que ha actuado con transparencia y con voluntad de ayudar a la justicia.En la rueda de prensa posterior a la reunión preparatoria de la Cumbre Luso-Española que el próximo 22 de enero se celebrará en Zamora, Moratinos ha sido preguntado sobre el nuevo escándalo de los vuelos de la CIA.Moratinos en un principio se ha referido a los vuelos apuntados por Izquierda Unida y ha asegurado que ese partido "no aporta ninguna prueba, ninguna novedad" y que ya explicaron que esos vuelos no tienen nada que ver con los de la CIA y que "el juez tiene toda la documentación y juzgará".El titular de Exteriores ha insistido en que "no tienen ningún acto ilegal en esos dos vuelos, uno porque no se produjo, sólo sobrevoló el espacio aéreo, y el segundo era un vuelo de carácter logístico".Aclarado que la pregunta se refería a la noticia avanzada por la Cadena Ser , en la que indicaba que en 2005 el Ejecutivo de Zapatero autorizó el aterrizaje en la base de Rota de un vuelo procedente de Guantánamo, cuyo objetivo era dar cobertura a otro avión norteamericano que transportaba detenidos.", ha afirmado Moratinos, pero ha insistido en que "el Gobierno ha dado toda la documentación, todos los datos que tenemos y los ha trasladado al juez y por tanto no tenemos ninguna cuestión que ignorar, renunciar, estamos con la transparencia y con la voluntad de ayudar a la justicia para que se conozcan todos los datos sobre esto".Izquierda Unida desveló que al menos dos aviones de los supuestos vuelos ilegales de EE.UU. a Guantánamo hicieron escala en nuestro país, en contra de lo que sostiene el Gobierno. El diputado Gaspar Llamazares trasladó esta información al juez que investiga el caso.IU, que está personada en la causa como acusación particular, insiste en que uno de ellosy, basándose en información del Ministerio de Defensa, sostiene queen octubre de ese mismo año.