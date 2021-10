Iberia cancela otros ocho vuelos en la jornada de Nochebuena, mientras continúan los retrasos

Iberia ha suspendido este miércoles otros ocho vuelos por la presunta huelga de celo de sus pilotos, en una jornada donde continúa la dinámica de retrasos de las últimas semanas.



Así lo ha denunciado un portavoz de la aerolínea, quien ha detallado que los vuelos suspendidos son dos Madrid- Valencia, dos Madrid-Munich, dos Madrid-Amsterdam y dos Madrid- Tenerife. Además, la compañía ha tenido que contratar un avión y una tripulación para realizar el trayecto Madrid-Granada.



Asimismo, se refirió a la denuncia presentada por el sindicato de pilotos Sepla ante la Dirección general de Aviación Civil por presuntas anomalías y falta de información sobre averías en los aviones de Iberia. Califica la denuncia como "el tipo de cosas que utiliza siempre para intentar distraer la atención y justificar los retrasos y cancelaciones que están provocando".



Según el portavoz, "la seguridad es una prioridad absoluta de Iberia y nadie la discute, porque es una de las empresas líderes en mantenimiento del mundo y no escatima un gasto en esta materia".



Por ello, lamentó la actitud de los pilotos que "no están sufriendo ningún perjuicio con esta huelga encubierta y están molestando a la compañía y, sobre todo, a sus clientes".



Iberia sigue acumulando pruebas sobre los 14 expedientes informativos abiertos a sus pilotos, para lo que ha presentado una denuncia ante la Audiencia nacional solicitando la entrega de las actas de dos asambleas del Sepla en las que habría aprobado esta huelga de celo.



Desde la fecha de las asambleas se han cancelado cerca de 400 vuelos y más de 4.000 han sufrido retrasos, causando considerables costes económicos a la compañía, que ha tenido que contratar cerca de un centenar de vuelos por un importe que roza el millón de euros.



Negociación del convenio



Este nuevo conflicto entre el Sepla e Iberia se enmarca en la negociación del convenio, cuya última reunión fue suspendida ayer ante la incomparecencia de los pilotos que alegaron no poder asistir por tener que trabajar.



Según el Sepla, que niega que esté realizando una huelga de celo, Iberia debería contratar 300 pilotos, ya que con los 1.700 que tiene actualmente no puede hacer frente a todos sus vuelos.



Iberia rechaza que necesite contratar más pilotos y, como prueba de ello, asegura que en la actualidad dispone de 13 pilotos por avión, cuando hace dos años contaba con 11.