Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han anunciado que próximamente liberarán de manera unilateral a seis de las 28 personas que mantienen secuestradas con fines de canje por insurgentes presos. Se trata del primer anuncio de liberación de rehenes desde la operación militar encubierta en la que fue recatada Ingrid Betancourt.



Los liberados serán tres policías, un militar y dos civiles, ha precisado el Secretariado (mando central) de las FARC en una comunicación divulgada por la Agencia de Noticias Nueva Colombia (ANNCOL), cercana a la organización rebelde.



Los civiles son el ex gobernador Alan Jara y el ex diputado Sigifredo López, los dos únicos civiles de la lista de canje que siguen en manos del grupo insurgente, que no ha identificado a los efectivos de la Fuerza Pública que se ha propuesto poner en libertad.



El anuncio coincide con el supuesto secuestro por parte de la guerrilla de 10 campesinos a 250 kilómetros al sur de Bogotá.



En dos etapas



Las FARC han indicado que los entregarán "en dos etapas", previsiblemente como lo hicieron de enero a febrero pasado con los cuatro ex congresistas y otros dos civiles que liberaron, también de manera unilateral, merced a las gestiones del presidente venezolano, Hugo Chávez, y de la congresista opositora colombiana Piedad Córdoba.



La legisladora deberá conformar el comité de recepción de los rehenes que serán liberados, según lo ha anticipado el Secretariado rebelde, que ha hecho pública su decisión en un mensaje al colectivo Colombianos por la Paz, fechado el pasado 17 de diciembre.



El colectivo lo conforman varios intelectuales, estudiosos del conflicto, escritores y políticos, entre ellos Córdoba, que hace dos meses invitaron a las FARC a un "intercambio epistolar", que los rebeldes aceptaron.



'Colombianos por la paz de Colombia'



"Como muestra fehaciente de la voluntad que nos asiste y como gesto que apunta a generar condiciones favorables al canje humanitario, anunciamos la próxima liberación unilateral de seis prisioneros en dos etapas", dice el mensaje, fechado el pasado 17 de diciembre en las "Montañas de Colombia".



Los rehenes "serán entregados a ustedes, como 'colombianos por la paz de Colombia' en cabeza de la senadora Piedad Córdoba", añade el Secretariado, liderado por "Alfonso Cano", sucesor del fundador de las FARC, "Manuel Marulanda", quien falleció el pasado marzo.



La nota detalla que "primero serán liberados tres agentes de policía y un soldado y, a continuación, el señor Alan Jara y el diputado Sigifredo López"



"Las condiciones de modo, tiempo y lugar serán precisadas en su debido momento", dice la nota divulgada por ANNCOL, agencia informática con sede en Estocolmo.



Rescate de Betancourt



El anuncio es el primero sobre rehenes que hacen las FARC después de una operación militar encubierta en la que les fueron arrebatados quince secuestrados y la deserción de un carcelero, que huyó con otro rehén.



En el primer caso, las Fuerzas Militares colombianas rescataron a a la colombo-francesa Íngrid Betancourt, tres estadounidenses y once militares y policías, todos ellos cautivos en las selvas del este, mientras que en el segundo regresó a la libertad el ex congresista Óscar Tulio Lizcano.