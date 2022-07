Pedro Castro no dimite y el PP anuncia que no asistirá a ningún acto de la FEMP que él presida

El Partido Popular ha decidido no asistir a ningún acto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que presida Pedro Castro, tras no presentar éste su dimisión en la sesión extraordinaria de la Comisión Ejecutiva de la FEMP celebrada esta mañana.



"La normalidad volverá a la Federación el día que Pedro Castro no sea presidente", ha sostenido el portavoz del PP en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), Fernando Martínez Maillo, quien ha subrayado que "el problema no es la FEMP, el problema es Pedro Castro".



De esta forma, los 'populares' se ausentarán de todo acto, reunión u órgano de gobierno en el que esté presente Castro, según han confirmado fuentes del PP a RTVE.es.



El presidente de la FEMP llamó "tontos de los cojones" a los votantes de la derecha, aunque posteriomente se disculpó. El Partido Popular ha exigido reiteradamente la dimisión de Pedro Castro y Nuevas Generaciones han llegado a colgar un vídeo en internet equiparándolo con Fidel Castro.



Tras ser respaldado por la mayoría de la ejecutiva de la FEMP, Castro ha leído un comunicado en el que ha presentado disculpas por sus "desafortunadas palabras". En un tono visiblemente emocionado, Castro ha señalado que "mayoritariamente la Comisión Ejecutiva de la FEMP ha aceptado sus explicaciones y ha recibido de ellos un "respaldo mayoritario" que coincide con el que obtuvo en la Asamblea en la que resultó elegido presidente de la FEMP.



"En estas condiciones y habiendo sido elegido en su día por una asamblea soberana debo continuar ejerciendo la responsabilidad que los alcaldes de España me otorgaron en aquel momento", ha precisado.



Arenas había anunciado que dejarían la FEMP



Este anuncio de los 'populares' se produce después de que el vicesecretario territorioal del partido, Javier Arenas, confirmase a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que su formación abandonaría todos los órganos de dirección de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) si el presidente de la organización, Pedro Castro, no dejase su cargo.



La presidenta, que ha encabezado hoy una reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid, se había mostrado absolutamente "convencida" de que el alcalde de Getafe dimitirá al frente de la FEMP ya que, según ha dicho, no podía seguir presidiendo un órgano donde "la mitad de sus miembros" está en contra de los insultos "graves y soeces" que profirió contra los votantes de la derecha.



Aguirre ha recordado que Castro insultó a 10,2 millones de españoles que votan a los partidos de derecha cuando les llamó "tontos de los cojones" y por eso ha insistido en que hoy mismo debe abandona la FEMP y que "lo lamentable" es que no lo hiciera "el primer día" en que pronunció aquellas palabras.