El juzgado instructor del caso Astapa sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha decretadopara el ex alcalde de la localidad Antonio Barrientos y los otros tres presos por esta causa, dos de ellos, concejales del Partido Estepona (PES).Estos ediles son José Ignacio Crespo y Manuel Reina, mientras que el otro encarcelado es el que fue jefe del Gabinete de Alcaldía José Flores.La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha adoptado su decisión, que tendrán obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados y a quienes se les retirará el pasaporte.Barrientos llevaba en prisión desde el pasado 20 de junio, cuando la juez ordenó su encarcelamiento sin fianza al imputarle los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales, que también se le imputaron a José Flores, mientras que al concejal Reina se le acusa también de fraude.Antes de comparecer ante la juez ese día, Barrientos firmó un escrito dirigido al Pleno del Ayuntamiento en el que presentaba su dimisión irrevocable La investigación de la causa se centró en un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio, y, casi seis meses después de que se destapara la trama,, de los que 19 están en libertad bajo fianza y 40 en libertad sin fianza, mientras que para los cuatro encarcelados se modifica ahora su situación.Barrientos, que, ha estado en prisión provisional comunicada y sin fianza en la cárcel de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.Permanece en prisión desde ese mismo día aunque ingresó horas antes Crespo, que ejercía de portavoz del PES en el Ayuntamiento, fue primer teniente de alcalde de 2003 a 2007 con Antonio Barrientos como alcalde y previamente formó parte del Grupo Independiente Liberal (GIL), que fundó el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil.La instructorapara la puesta en libertad provisional de Barrientos, entre ellas en septiembre pasado, cuando lo justificó diciendo que estaba "pendiente de practicarse en breve una serie de diligencias de gran importancia".La jueza imputó precisamente la pasada semana, que declararon ante ella y ante el fiscal anticorrupción, aunque no se adoptaron medidas cautelares contra ellos.Entre los imputados hay concejales de Estepona que pertenecieron al PSOE y al Partido Andalucista (PA), empresarios, abogados, arquitectos, técnicos y funcionarios municipales y ex cargos de confianza del consistorio.Respecto a los ediles, hay cuatro no adscritos que fueron expulsados del PSOE y que están en libertad bajo fianza con cifras que oscilan(Francisco Zamorano, Asunción López, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino).