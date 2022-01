El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que el asesinato del empresario Ignacio Uría ha convertido la construcción del tren de alta velocidad, conocido como la "Y vasca",en "un símbolo de libertad" y que su partido solicitará de nuevo la disolución de los ayuntamientos en los que gobierne ETA.Rajoy ha insistido en esta reivindicación del PP un día después del atentado cometido en Azpeitia, cuyo ayuntamiento gobierna ANV, que rehusó condenar el asesinato de Ignacio Uría. Durante su intervención para presentar a la dirigente popular Ana Mato en un desayuno informativo organizado por "Nueva Economía Fórum", el líder del PP ha trasladado a la familia de Uría y al empresariado vasco su "pesar" por el asesinato de alguien cuyo "delito fue trabajar por el interés general".Ha expresado su convencimiento en quede cuánto reclame, pues, como organización terrorista, "no hay que buscarle razones"."Su objetivo -como el de cualquier grupo terrorista- no es otro que imponer su proyecto totalitario", ha apostillado el líder del PP antes de remarcar que el terrorismo, finalmente, "será derrotado por la sociedad de personas decentes" con la implicación de todos, de los partidos, de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del ámbito internacional.El asesinato de Uría ha puesto de manifiesto, a su juicio, la necesidad de culminar el proyecto de la "Y vasca", la línea de alta velocidad que unirá las tres provincias vascas, y éstas con el resto del Estado.Se trata de una infraestructura primordial para Euskadi, y también para España, y tras la muerte del empresario a manos de ETA, "un símbolo de libertad" que "pronto" será una realidad, ha destacado Rajoy.Asimismo, la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, ha enviadoy ha dejado patente el apoyo de su partido a la "acción de la justicia y de las Fuerzas de Seguridad del Estado"."ETA debe perder toda esperanza de negociación política, y por ello, todas las fuerzas, especialmente PSOE y PP, tenemos que recordar que el único camino es la derrota del terrorismo. ANV no puede volver a presentarse a las elecciones e impediremos que los amigos de los terroristas gobiernen municipios como Azpeitia", ha sentenciado.