El Balcón de Rosales, donde fue asesinado el joven Álvaro Ussía, nunca tuvo licencia como discoteca, sino que la tenía como restaurante, según ha informado TVE. Por otro lado, el consejero de Justicia e Interior de Madrid ha reconocido que la Administración falló al no establecer las sanciones reglamentarias al local.



El concejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha reconocido que "algunos de los mecanismos de la Administración fallaron a la hora de establecer, no ya el cierre, sino las sanciones reglamentarias en cada caso".



Sin embargo, Granados ha indicado que el asesinato de Ussía es "un asunto de orden penal" que "no tiene nada que ver con las medidas administrativas que parecen que fallaron" al obviarse las irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas.



Según Granados, Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que nunca volverá a haber una discoteca en el lugar donde estaba El Balcón de Rosales cuya orden de cierre ya ha sido tramitada y aceptada por sus propietarios.



El alcalde ha rechazado cualquier responsabilidad municipal por unos hecho que, a su juicio, nada tienen que ver con las denuncias por infracciones administrativas que acumulaba el local, que funcionaba gracias a una concensión administrativa al estar en un espacio de titularidad municipal.



Policías en las discotecas



El alcalde de Madrid quiere que los policías locales puedan entrar en las discotecas y locales de ocio para realizar labores de seguridad. "Trabajaremos en coordinación con la Delegación de Gobierno para incrementar la presencia de Policía en las zonas y establecimientos de ocio, así como en sus alrededores o interiores", ha asegurado Ruiz-Gallardón.



El portavoz socialista en el consistorio madrileño, David Lucas, ha contestado a la propuesta de Gallardón asegurando que la Policía Local ya entra en los locales de ocio nocturno para dejar constancia de las posibles infracciones.



50 locales denunciados



Lucas además ha asegurado que la situación en la que se encontraba El Balcón de Rosales -con una decena de inspecciones, más de 50 denuncias y 7 solicitudes de cierre por parte de la Policía Municipal- no es excepcional. Lucas asegura que su grupo tiene conocimiento de unos 50 establecimientos que acumulan en algunos casos hasta más de un centenar de denuncias.



"Nos encontramos con locales con un local con 43 inspecciones y 109 denuncias, otro con 71 inspecciones y 144 denuncias. Una situación que se da en casi todos los distritos de Madrid", ha asegurado el edil socialista, que ha recordado que muchos de estos expedientes están siendo investigado dentro de la trama de concesión irregular de licencias en el Ayuntamiento de Madrid, el 'caso Guateque'.



Colaboración entre administraciones



La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunció el martes que pronto se aprobará un decreto para mejorar la seguridad en las discotecas e impedir que personas sin formación profesional y sin garantía psicológica estén en lugares de ocio como porteros o vigilantes.



La delegada del Gobierno en Madrid, Soledad Mestre, se ha comprometido a colaborar con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento para mejorar "los aspectos jurídicos, penales y policiales que sean necesarios" y evitar casos como el asesinato de Alvaro Ussía. Mestre lo ha asegurado después de reunirse con el director y cinco alumnos del Colegio Monte Tabor donde estudiaba el joven.



Joven agredido en Lorca



Este fin de semana, un joven de la localidad murciana de Lorca fue agredido por un portero de discoteca y ahora está ingresado en el Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia, donde va a ser operado por una doble fractura de mandíbula y otras lesiones faciales, según informa EFE.



La agresión tuvo lugar a primera hora de la madrugada del sábado, aunque la denuncia se interpuso el domingo en la comisaría de Lorca, cuando el joven y otro amigo intentaron acceder a la discoteca.



Según consta en la denuncia policial, los jóvenes no obtuvieron, sin motivo aparente, permiso del portero para acceder al local, hecho que desencadenó una discusión entre los tres y que terminó con una agresión a puñetazos contra los jóvenes por parte del portero de la discoteca.



Tras la agresión, el herido y su amigo consiguieron llegar a la casa del primero, desde donde fue trasladado al servicio de urgencias del hospital "Rafael Méndez", en el que fue atendido de sus lesiones en un primer momento. En compañía de sus padres formalizó la denuncia el domingo por la mañana y el lunes regresó a las urgencias del hospital lorquino, desde donde recomendó su traslado al hospital murciano.



La madre del joven, que no quiso que trascendiera su identidad ni la de su hijo "por temor a represalias", señaló que la víctima de la agresión será intervenida el jueves de las fracturas en la mandíbula, que ahora hacen "que no pueda casi hablar ni comer".