El, ha asegurado que, pese a la decisión del C onsejo Político del partido de abstenerse a los Presupuestos Generales del Estado , el pacto de colaboración con el PP, por parte de los regionalistas, aún no está roto.Catalán ha señalado a los medios de comunicación que, en todo caso, éste es un asunto que deben tratar los máximos dirigentes de ambos partidos y en este sentido ha indicado que no le costa que, desde la celebración anoche del Consejo Político,entre los presidentes de PP y UPN, Mariano Rajoy y Miguel Sanz, respectivamente.En el Consejo Político de ayer, ha comentado, se expresó la, porque "ha dado unos magníficos resultados a esta formación política, al PP también, y lo que es lo principal, a España y a Navarra".Si el PP considera lo contrario, ha dicho, esta formación política tendrá que explicar a la opinión públicaque "ha permitido que Navarra en este momento esté gobernada por un partido que cree en la Constitución española, en el Amejoramiento" y que ha impedido que "aquellos que son partidarios de que desaparezca esta comunidad pudiesen estar en el Gobierno" de Navarra. Al respecto, ha destacado que, en ocasiones, "da la impresión de que algunas formaciones políticas y algún medio de comunicación no acaban de entender lo que acontece en Navarra".Navarra, ha agregado, "nos guste más o nos guste menos, es diferente a lo que pueda ocurrir en otras comunidades autónomas", ya que existe un nacionalismo que "no solo es partidario de la independencia o la autodeterminación", sino que "es partidario de que esta comunidad desaparezca como tal y eso creo yo que se tiene que entender"."En este momento, en esta comunidad, si se hubiesen dado otras decisiones, podríamos tener en el Gobierno de Navarra ao que no se posicionan en las condenas de los atentados terroristas de forma clara y contundente, que son partidarios incluso de la consulta de Ibarretxe", ha subrayado el dirigente de UPN.Esa situación, a juicio de Catalán, "hubiese sido un gran disparate" y, sobre todo, "no hubiese representado la voluntad mayoritaria del pueblo de Navarra" y esa circunstancia "se debe entender o al menos se debiera intentar entender en el resto de España".Lo que sí está claro, ha resaltado, es que UPN no va a votar a favor de los Presupuestos Generales del Estado, que son "mejorables" y "de ahí que nosotros presentemos las enmiendas correspondientes", aunque "si las circunstancias cambian, habrá que hablar y que tener las ideas claras".Catalán ha afirmado, no obstante, que quiere ser prudente, ya que "a lo largo de estas semanas se ha hablado mucho, incluso demasiado, y se han cerrado puertas que podían haber estado abiertas a la hora de buscar salidas".El secretario general de UPN ha aseverado que el Consejo Político de ayer fue "que en ocasiones echamos en falta en las formaciones políticas", aunque ha reconocido que la decisión que se tomó no es "fácil".Por su parte, el secretario general del Partido Socialista de Navarra, Roberto Jiménez, ha afirmado queal optar por la abstención a los Presupuestos Generales del Estado, una decisión con la que la formación regionalista "ha apostado por los intereses de Navarra".En su intervención en el primer Comité Regional del PSN desde el Congreso del pasado mes de junio, Jiménez ha destacado no obstante que UPN, al mirar por los intereses de Navarra,, ya que "es lo que venimos haciendo los socialistas día a día desde hace bastante tiempo".El dirigente del PSN ha subrayado que los socialistas "no vamos a aprovechar la crisis de otros partidos para sacar ventaja política, perjudicando a los ciudadanos", ya que "no es nuestro estilo ni son nuestras formas".Jiménez ha recordado que otros partidos, tras la decisión de agosto de 2007 de permitir gobernar a UPN en minoría, han acusado al PSN primero de "entregar el Gobierno gratis a cambio de nada" y conforme ha pasado el tiempo les han calificado de "sumisos", "chantajistas" y, "mercaderes", para "acabar diciendo todo lo contrario que se empezó diciendo, que esto estaba pactado desde agosto del año pasado". Los que han hecho estas descalificaciones "aburren", ha afirmado Jiménez, quien ha instado a estas formaciones políticas a que "empiecen a dar soluciones y a pensar en los ciudadanos y no tanto en el PSN".