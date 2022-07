El Consejo Político de UPN ha acordado esta noche la abstención de sus dos diputados en el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), con lo quepese al pacto que mantienen ambas formaciones desde hace diecisiete años.Por 163 votos a favor, cinco en contra y doce abstenciones, el máximo órgano del partido regionalista entre congresos ha aprobado la propuesta del Comité Ejecutivo de UPN, que garantiza así el apoyo al Gobierno de Navarra por parte del PSN-PSOE, con el que ha firmado un acuerdo presupuestario en la Comunidad Foral ante su minoría parlamentaria.El sentido de voto de UPN ha generado diferencias tanto con el PP, para el que este desmarque supondrá la ruptura del pacto, como en el seno del propio partido, donde el diputado Santiago Cervera también se mostró en contra, al igual que el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo,La dirección nacional del PPla decisión adoptada por el consejo político de UPN y no tomará ninguna decisión hasta comprobar que se consume ese desmarque el día de votación de las enmiendas a la totalidad en el Congreso,"Tranquilidad, prudencia y respeto a las decisiones de UPN", es el mensaje del partido que dirige Mariano Rajoy tras conocer la abstención aprobada esta noche por la formación regionalista.Sin embargo, el PP ya advirtió de que rompería el pacto con la formación navarrista si no apoyaba su enmienda a la totalidad de las cuentas públicas. La abstención de los dos diputados de UPN, junto con el apoyo de otros grupos minoritarios como el BNG o el PNV,El pasado jueves el líder del PP, Mariano Rajoy, y el presidente de Navarra, y de UPN, Miguel Sanz, almorzaron juntos en Madrid para resolver una polémica que el propio Sanz suscitó hace aproximadamente un mes al afirmar que la formación navarra, hermanada con los populares en la comunidad foral, podría apoyar las cuentas públicas del Gobierno.La reunión de Rajoy y del presidente de Navarra terminó tal y como empezó,