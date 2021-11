Sarah Palin abusó de su poder como gobernadora, según un comité de Alaska

El comité legislativo que investiga a la gobernadora de Alaska, Sarah Palin, ha determinado que la candidata republicana a la Vicepresidencia de EE.UU., abusó de su poder al despedir a un comisario de seguridad pública.



Los legisladores estatales investigaron si Palin ordenó el despido del comisario de seguridad pública Walter Monegan porque se resistió a presiones para despedir al agente Mike Wooten, después de que éste se divorciara de la hermana de la gobernadora tras un disputado proceso judicial.



En un informe de 263 páginas, publicado a última hora del viernes después de una reunión de siete horas a puerta cerrada, el encargado de la investigación, Steve Branchflower, afirma que Palin violó las normas estatales éticas establecidas para cargos públicos. El informe final de la investigación concluye que la disputa que mantuvo la familia de Palin con Wooten no fue la única razón del despido de Monegan pero fue un "factor que contribuyó" a ello, según Branchflower.



Monegan ha afirmado que fue despedido porque resistió a presiones para despedir a Wooten. Palin siempre ha negado estas acusaciones. Así, el jueves, y a la vista de que se iba a divulgar el documento, la campaña del candidato republicano a la presidencia de EE.UU., John McCain, dio a conocer su propio informe en el que asegura que Palin no hizo nada indebido al despedir a Monegan.



El partido republicano lo niega



Tanto Palin como la campaña de McCain insisten en que el despido de Monegan se debió a una disputa presupuestaria, y criticó la politización del asunto. Branchflower también afirmó hoy tras hacer público el informe que el equipo de Palin no proporcionó correos electrónicos que había solicitado como parte de la investigación.



El Consejo Legislativo de Alaska, formado por 14 miembros, la mayoría republicanos, votó tras una maratoniana jornada de manera unánime a favor de divulgar el informe. Sin embargo, no todos los miembros del Consejo votaron convencido a favor de la publicación de la investigación, tal y como señaló el republicano Gary Stevens. "Voto a favor pero no es un voto de total acuerdo", afirmó. Por su parte, el también republicano Bill Stoltze resaltó que "no hay un consenso sobre la conclusión".



El informe se hizo público después de que el Tribunal Supremo de Alaska rechazara este jueves los intentos de un grupo de seis legisladores estatales por frenar la investigación sobre Palin. Seis legisladores republicanos estatales, por medio del Instituto de Libertad Legal, con sede en Texas, presentaron una demanda para bloquear la investigación porque, a su juicio, la acción legislativa no sería realizada con imparcialidad.



El Tribunal Supremo de Alaska avaló así el dictamen del Tribunal Superior del mismo estado, que la semana pasada determinó que la investigación no viola el derecho a un proceso justo. El resultado de la investigación supone un mazazo para Palin y para la campaña de McCain.