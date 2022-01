Losen el poder judicial a raíz del caso Mari Luz. Las asociaciones de jueces apoyan la medida acordada por los jueces decanos, reunidos esta semana en Cádiz, de convocarpara denunciar lo que consideran una, al intentar "presionar" al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la sanción al juez Rafael Tirado.La celebración de estas juntas generales (reuniones a las que acuden todos los jueces de un partido judicial, provincia o comunidad autónoma, depende a que nivel se convoque) puedeque secundarán lospara protestar por la "desproporción" de la suspensión de dos años de empleo y sueldo a la secretaria judicial del caso Mari Luz . Los de Sevilla ya han confirmado que la celebrarán.Estos movimientos tienen lugar después de que el pasado domingo la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa, en una entrevista en El País , aseguró queEl CGPJ tiene que pronunciarse de nuevo después de que la Fiscalía General del Estado recurriera el acuerdo para sancionar con tan sólo 1.500 euros a este juez que dejó sin ejecutar la sentencia que debía haber llevado a la cárcel al presunto asesino de la niña Mari Luz, Santiago del Valle, por abusar de su propia hija.El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Ángel Gimeno Jubero, apoya la decisión de los jueces decanos aunque quiereque las juntas generales no tienenaunque coincidan el mismo día.Gimeno, en declaraciones de RTVE.es, no cree que un paro de jueces sea una medida adecuada en este momento, pero ha subrayado que es necesaria unaque, en su opinión,Y esa respuesta pueden ser las juntas generales.Desde Jueces para la Democracia, la primera asociación de jueces que se pronunció sobre esta situación de la profesión, ya que "los jueces y secretarios deben ser responsables de sus actos". Lo que está en juego es la independencia judicial y del órgano que vela por ella, el Consejo General del Poder Judicial.En el mismo sentido se pronuncian desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) . Su portavoz, Antonio García Martínez, explica que se "adhieren sin matices" a la convocatoria de los jueces decanos ante "elLas juntas generales deben servir, explica, para "tomar la temperatura a lo ocurrido en los últimos días" desde la serenidad. La situación, según García Martínez, "no es todo lo democrática y lo conveniente que debería ser" ya queDesde la APM, creen que es necesaria unapara vertebrar medidas conjuntas. "No es una cuestión de uno o de dos asociaciones.El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistura considera también necesario que elhaga una defensa a ultranza de su independencia. En este sentido, este mismo miércoles, el Consejo señaló que, con arreglo a la Ley y total transparencia al servicio de los ciudadanos".Así ha respondió en un comunicado el CGPJ, que acaba de iniciar su nueva andadura bajo la presidencia de Carlos Dívar, a las reiteradas declaraciones públicas realizadas en los últimos días, informe Efe.