Hacen falta 18 millones de profesores en todo el mundo

Desde 1993, el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los Docentes. La UNESCO lo instituyó como reconocimiento por la contribución de los docentes a la mejora de la educación y el desarrollo. En este día, los docentes de todo el mundo se movilizan para recordarnos que la educación garantiza el futuro de las generaciones venideras.



Uno de los Objetivos del Milenio para el año 2015 es lograr el acceso universal a la enseñanza primaria, para lo que la UNESCO prevé que se necesita contratar a 18 millones de profesores más en todo el mundo.



Sin embargo, el reto parece difícil de alcanzar cuando Naciones Unidas reconoce que en el mundo hay más de 115 millones de niños en edad de asistir a la escuela que no pueden hacerlo.



Se trata de niños de hogares pobres, cuyos padres tampoco han recibido educación reglada. Los peores datos se dan en el África subsahariana, el sur de Asia, y Oceanía. La escasez de docentes calificados es uno de los peores escollos para conseguir ese objetivo.



El problema, la formación



El problema no es sólo la escasez de profesores, sino también su insuficiente formación. Según el Instituto de Estadística de la UNESCO, en los países en desarrollo es frecuente encontrar maestros que no han realizado ningún tipo de formación superior.



A este problema se une la falta de incentivos para lograr la permanencia de los profesores en zonas remotas de muchos países, los sueldos poco atractivos, la masificación de las aulas y los contratos precarios.



La UNESCO ha emitido un comunicado en el que afirma que "aun cuando la oferta global de maestros sea suficiente, las zonas remotas y desfavorecidas del planeta podrían encontrar dificultades persistentes en materia de contratación y retención de personal. Esta escasez de maestros cualificados es uno de los problemas principales para lograr los objetivos de la Educación para Todos".



Para mejorar esta situación, es imprescindible que se adopten políticas que propicien la contratación de docentes, que garanticen su situación profesional y que les permitan adquirir una formación de calidad, según un comunicado de la UNESCO con motivo de la commemoración.



África, un reto para la educación



En el África subsahariana el problema alcanza dimensiones mucho mayores que en el resto del mundo. Sólo para este continente se necesitan 3.800.000 maestros suplementarios.



En algunos países, como Ruanda y Mozambique, el déficit de profesionales obliga a concentrar en cada aula a unos 60 alumnos, cuando por regla general se recomienda un máximo de 40 alumnos para impartir una enseñanza correcta.



La UNESCO ya trabaja en el programa para la Formación de Docentes en el África Subsahariana, TTISSA. Un ejemplo es el Congo, donde ha elaborado una política global que no sólo apunta a aumentar el número de maestros, sino que abarca también cuestiones como la situación profesional, las condiciones de trabajo y la gestión del personal docente.



El Día del Docente, en España



El Día del Docente en España se celebra como un día de reconocimiento a los profesores, y con un marcado carácter reivindicativo, aunque aquí los problemas no sean tan dramáticos como en otras partes del mundo.



El sindicato mayoritario en la enseñanza española, Comisiones Obreras, ha señalado que es necesario "un incremento de de la inversión educativa, que en estos momentos se encuentra a un punto porcentual de la media de los países de la OCDE, y más en tiempos de crisis", según afirma José Campos, secretario general de la federación de enseñanza del sindicato.



Campos también es el único miembro español de la Internacional de la Educación, un organismo internacional que agrupa al 95% de los sindicatos mundiales de enseñanza, cuyo cometido es trabajar para lograr el objetivo de Educación para Todos, la mejora de las condiciones laborales, y la protección de los profesores en zonas de conflicto.



Por otra parte, la consecución de un nuevo Estatuto del Docente es otro de los retos que comparten los sindicatos en España. Augusto Serrano, del sindicato STES, ha afirmado que van a denunciar "la actitud del Gobierno con respecto a la mesa sectorial", un órgano de encuentro entre los agentes sociales que intervienen en el sector.



El programa Informe Semanal ha elaborado un reportaje sobre la situación de la educación en nuestro país, cuya emisión coincidió con el comienzo del presente curso escolar.



Manda una postal a tus profesores



La web institucional del Día Internacional del Docente también te ofrece la oportunidad de enviar una postal electrónica a los profesores en señal de agradecimiento.



Sólo hay que abrir la pestaña amarilla y pinchar sobre la postal que más nos guste, en castellano o en catalán, y se abrirá una ventana emergente para poder escribir una dedicatoria.