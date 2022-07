Los turistas españoles atrapados en Tailandia consiguen llegar a Bangkok en autobús

Un largo viaje para salir del país. Un grupo de 54 turistas españoles, que quedaron atrapados en la isla tailandesa de Phuket por las protestas antigubernamentales, han conseguido este domingo llegar a Bangkok tras viajar 16 horas en autobús.



Miles de turistas extranjeros, se estima que unos 15.000, no pudieron tomar sus vuelos el pasado viernes, después de que los manifestantes bloquearan las pistas de los aeropuertos internacionales de Phuket y de las ciudades de Krabi y Hat Yai, en el sur del país.



El aeropuerto de Phuket, al sur de Tailandia, se ha reabierto a las once de la mañana, hora local, las seis de la madrugada del domingo en España después de seis días bloqueado. En total se han anulado más de 120 vuelos. El de Hat Yai ya reabrió el sábado. El útlimo en quedar desbloqueado ha sido el de Krabi.



El turista español Óscar Antelo, residente en Santiago, ha explicado a Efe que en el autobús viajaban matrimonios jóvenes, personas mayores y niños que han tenido que recorrer miles de kilómetros por carreteras secundarias.



"Nos encontramos con varios controles del Ejército, pero nos dejaron pasar cuando hablaron con el guía que nos acompaña", ha señalado Antelo, de 28 años. Llegó el pasado martes a Phuket junto con su esposa de viaje de novios.



La situación de los turistas ha llegado a ser desesperada, según relató el sábado uno de ellos a RNE.



El grupo de españoles, con los que también ha viajado una pareja mayor australiana, se encuentran alojados en hoteles de la capital a la espera de poder tomar un avión de vuelta a casa o hacia otros destinos.



"Ahora estamos más tranquilos, durante el camino no sabíamos lo que nos podíamos encontrar", ha explicado el turista español, cuyo grupo está a la espera de poder volar hacia sus destinos este lunes o en los días sucesivos.



En Phuket, Antelo ha relatado que tuvieron que saltar vallas para poder llegar a la terminal del aeropuerto debido a las barricadas de los manifestantes.



"Allí sólo había soldados y policías y no había nadie de las compañías que nos pudiera informar, por lo que tuvimos que volvernos al hotel", ha señalado.



Según Antelo, decenas de autobuses repletos de turistas partieron el sábado por la tarde hacia Bangkok.



Reunión urgente



El primer ministro de Tailandia, Samak Sundaravej, asiste este domingo a una reunión urgente del Parlamento para buscar una solución a las manifestaciones, que tomaron la sede del Gobierno el pasado martes.



El jefe del Gobierno ha afirmado en varias ocasiones que no va a dimitir y ha acusado a los manifestantes de tratar de provocar un golpe de Estado.



Las protestas callejeras comenzaron hace tres meses cuando los seguidores de la Alianza Popular para la Democracia (APD) acamparon y montaron un escenario frente al edificio de las Naciones Unidas para exigir la dimisión de Sundaravej y su Gobierno.



La APD acusa al jefe del Gobierno de corrupción y de ser un títere del ex mandatario Thaksin Shinawatra, depuesto del poder mediante un golpe de Estado en septiembre de 2006.