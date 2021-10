El presidente de EEUU, George W. Bush, que quiere evitar la imprevisión de hace tres años ante el Katrina, ha afirmado que su Gobierno está trabajando "duro" ante la inminente llegada del "peligroso" huracán 'Gustav', que se prevé toque tierra el lunes en Luisiana, en el sur del país, y ha resaltado que los diques "son más fuertes que nunca". Ni Bush ni su vicepresidente, Dick Cheney, acudirán a la Convención Republicana -que ha suspendido la mayoría de sus actividades para su apertura este lunes- ante la amenaza del huracán, pues el presidente se encargará de supervisar las tareas de emergencia.



En breves declaraciones desde la sede de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), en Washington, Bush ha agregado que no viajará este lunes a Luisiana porque no quiere que su presencia impida que los planes de evacuación y de emergencia avancen con normalidad. Ha añadido que sí irá el lunes a Texas, donde visitará el centro de operaciones que coordina las labores de emergencia por el huracán 'Gustav', y ha prometido visitar Luisiana "cuando las condiciones lo permitan".



Bush viajará de momento a Austin y a San Antonio (Texas) para reunirse con equipos de emergencia y ciudadanos evacuados, y para supervisar los preparativos de respuesta al huracán. El presidente ha acudido a la FEMA para recibir información actualizada y detallada de la evolución de "Gustav" y de los preparativos de emergencia que coordina la agencia en colaboración con las autoridades de Texas, Misisipi, Alabama y Luisiana.



Por su parte, la Casa Blanca ha comunicado que Bush - que iba a pronunciar un discurso en la primera jornada de la convención- se dirigirá a la asamblea general de su partido satélite para que pueda supervisar la respuesta federal al huracán Gustav. Sí se ha confirmado la presencia que la primera dama, Laura Bush, sí acudirá a la convención.



Bush ha advertido de que hay un "grave riesgo de inundación" y ha aconsejado a los residentes en las zonas de riesgo que sigan las instrucciones de las autoridades locales.



El gobernador de Luisiana urge a la población a irse



El gobernador de Luisiana, Bob Jindal, ha urgido a la población que vive en la costa de su estado a que se vaya de inmediato porque "Gustav" es un huracán que debe tomarse en serio y ha garantizado que la Guardia Nacional protegerá sus bienes durante la evacuación.



Jindal han dicho que se han movilizado un total de 50.000 soldados de la Guardia Nacional, y que hay 16.000 adicionales para que apoyen las tareas de socorro de damnificados y la vigilancia de las zonas despobladas.



"Ahora es el momento de irse, queda tiempo, tomen en serio esto. No se conformen con que algunos pronósticos dicen que es un huracán de categoría 3, puede ser mucho, mucho peor", ha advertido.



El gobierno del estado de Luisiana ha contratado 400 autobuses de transporte público y de los sistemas escolares para facilitar la evacuación. Además llegarán al sur de Luisiana aviones militares de 12 estados para el transporte de suministros y la evacuación de personas enfermas y que no pueden ser trasladas por carretera.



Alerta en Nueva Orleans



Con la llegada de este huracán, Nueva Orleans revive la pesadilla del 'Katrina' tres años después. Tras pasar por Cuba, sin causar víctimas mortales, con una fuerza de hasta 240 kilómetros hora, ha entrado ya en el Golfo de México y ha puesto en alerta esta ciudad que ya está siendo evacuada. Gustav sigue la misma trayectoría que ek Katrina hace tres años.



Los 300 españoles que residen en la ciudad ya han abandonado la ciudad y se encuentran bien, según ha informado Exteriores.



El huracán ha acelarado su marcha hacia la costa del Golfo de México y se pronostica que impactará mañana, lunes, con poderosos vientos a Luisiana.

Avanza rápidamente a 30 kilómetros por hora sobre el centro del Golfo como un huracán categoría tres, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, una de las máximas en la escala de intensidad Saffir-Simpson, del uno al cinco.



"Es posible alguna intensificación en la noche de hoy y luego habrá fluctuaciones (en su fuerza), pero se pronostica que permanezca como huracán de categoría mayor", ha informado el Centro Nacional de Huracanes (CNH), con sede en Miami (EEUU), en su boletín de las 21.00 GMT (23.00 hora peninsular española).



El ciclón impactaría a Luisiana el lunes en la tarde para luego transformarse en una tormenta al día siguiente en la frontera con Texas, mientras el miércoles sería degradada a depresión tropical.



Evacuación con lentitud y orden en Nueva Orleans



La masiva evacuación de alrededor de un millón de habitantes del sur de Luisiana se lleva a cabo con lentitud y orden a la espera del impacto el lunes del huracán.



Por las autopistas se mueven lentamente miles de vehículos y nadie puede regresar a Nueva Orleans y los municipios del sur de Luisiana afectados por la evacuación.



La presencia de policías y soldados de la Guardia Nacional es ostensible para mantener un orden y mostrar además que se será impecable con quiénes se escondan para cometer actos de pillaje.



La Agencia de Emergencias de Luisiana ha informado de que el tráfico que se aleja de Nueva Orleans y el Delta del Misisipi se mueve a una velocidad promedio de unos 15 kilómetros por hora en las rutas 90, hacia el oeste y Texas, y la ruta 10 hacia el este y Misisipi.



El alcalde de Nueva Orleans, Ray Nagin, que ha ordenado la evacuación de los 239.000 habitantes de esta ciudad del estado de Luisiana, ha calificado a 'Gustav' de "madre de todas las tormentas". Es la primera orden de evacuación de la ciudad desde que el Katrina la arrasara en agosto de 2005, que dejó más de 1.500 muertos.



El alcalde, que ha calificado a Gustav de la "tormenta del siglo" ha señalado que el huracán es tan poderoso que no está seguro de que se haya visto algo similar.



Los condados costeros de Luisiana y Alabama han ordenado igualmente la evacuación para este domingo, mientras la tropas de la Guardia Nacional han comenzado a comunicar la orden casa por casa.



Gustav se ha convertido a su paso por Cuba en un huracán "extremadamente peligroso" de categoría 4 que podría llegar a la categoría 5, la más elevada de la escala de Saffir-Simpson, lo que supone vientos de más de 250 kilómetros por hora. Se espera que el lunes impacte contra las costas de Texas y Luisiana, donde el presidente de EE.UU., George Bush, ha declarado el estado de emergencia.





Bush se ha puesto en contacto con los gobernadores de los estados de Texas, Luisiana, Misisipi y Alabama para asegurarles que el gobierno federal proveerá asistencia, tanto para lidiar con la emergencia, como para la atención de damnificados una vez que pase el huracán.

Tras su, las autoridades de la isla han afirmado que hasta ahora no hay ninguna víctima mortal, aunque sí hay heridos no graves. Gustav ha causado al menos 96 muertos esta semana en Haití, la República Dominicana y Jamaica Lo que sí que hay sonno esperadas en algunas zonas, interrupciones del servicio eléctrico y poblaciones incomunicadas.El huracán entró el sábado por la isla de Juventud, en el occidente de Cuba, con vientos de 230 kilómetros por hora que luego aumentaron a 240 kilómetros por hora.Conforme se adentró en la parte occidental de Cuba los vientos se debilitaron levemente hasta los 220 kilómetros.España, a través de la AECID, la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo, ha ofrecido ayuda a Jamaica y Cuva, dos de los países más castigados por 'Gustav'.La oferta de España se suma a la de la Unión Europea, que a principios de semana ofreció su colaboración a las autoridades de Haití, primer país afectado por el huracán.La vigilancia está vigente, incluyendo a la ciudad de Nueva Orleans y a Lake Pontchartrain, en Luisiana.Se ha emitido también una vigilancia de tormenta tropical para el Panhandle, en la costa noroeste floridana, hasta el este de la frontera entre Alabama y Florida.Los meteorólogos habían pronosticado que "Gustav" podría alcanzar la categoría cinco con vientos de más de 250 kilómetros por hora en ruta hacia el Golfo. "Podría alcanzar esa categoría por las aguas calientes del Golfo de México y sería, ha explicado a Efe Evelyn Rivera meteoróloga del CNH. Parece que finalmente se quedará en la categoría cuatro.Gustavque se formadespués de "Bertha" de categoría tres, pero este ciclón no amenazó zonas pobladas.