La central de Vandellós II (Tarragona), que este domingo sufrió un incendio de un generador eléctrico , permanecerá cerrada durante las próximas semanas, y, según ha informado el subdirector de Emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Eugenio Gil.Este lunes por la mañana se encuentran reunidos los ingenieros de la planta nuclear tarraconense parapor el fuego, que ha afectado únicamente a los sistemas y equipos eléctricos localizados en la turbina de la central, ha subrayado el subdirector del CSN.Seguramente será necesario que acuda a Vandellós II un experto de la compañía fabricante de los materiales afectados."Ahora es necesario valorar con mucho detalle lo ocurrido y estudiar los daños, porque se han quemado cables y algún equipo eléctrico", perode la central.Hasta que no se efectúe la reparación, la nuclear no volverá a funcionar, ha añadido Eugenio Gil, quien ha insistido en que no se ha producidoy en que los sistemas de protocolo de emergencia funcionaron correctamente.El Consejo de Seguridad Nuclear está a la espera de los análisis que se están realizando para proceder a la clasificación del incidente dentro de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares.Vandellós II sufrió las 08.49 horas el incendio de un generador eléctrico, que fue completamente extinguido a las 10.30 horas. Ello obligó a parar la planta y adel Plan de Emergencia Interior.