Unde las víctimas del accidente aéreo de Barajas ha abandonado una reunión con directivos de la compañía Spanair que apenas ha durado quince minutos.Los familiares, que habían sido convocados por la propia compañía, según ha declarado a EFE Yurena Hernández,porque consideraban que no se les estaba facilitando información alguna acerca de cuál pudo ser la causa del accidente Spanair, no ha querido comentar nada acerca del incidente argumentando que sus reuniones con los familiares son de carácter confidencial por lo que no van a dar detalles de las mismas.La reunión se esperaba larga y tensa pero ha concluído por la decisión de los familiares de abandonar la sala., ha declarado Yurena, que ha perdido a dos hermanas y a un sobrino en el accidente. Se mostraba indignada por el trato dispensado a su familia por parte de la compañía, que tampoco ha comentado nada acerca de posibles indemnizaciones.En unSpanair deberá anticipar a los familares de las víctimas al menos 20.296 euros para que éstos puedan atender las necesidades económicas inmediatas. Así queda establecido en los contratos de transporte de la compañía, cumpliendo unSpanair trabaja en estos momentos con la empresa de seguros AON para agilizar los trámites, si bien todavía está por confirmar a cuánto ascenderá la indemnización total.En el contrato de transporte de la compañía aérea se establece un, si bien señala que no hay un límite económico fijado para la responsabilidad en caso de lesiones o muerte del pasajero.