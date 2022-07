El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha reconocido hoy que el nuevo dato de la inflación, cuya tasa anual se sitúa en el 5% (la cifra más alta desde el 1995), "no es una buena noticia" y ha culpado al alza de precios en los carburantes y en los alimentos de este nuevo incremento.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido el 0,6% en junio lo que sitúa la tasa cuatro décimas superior a la de mayo. Se tata de la más alta registrada desde hace trece años, según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Solbes, en conferencia de prensa previa al Consejo de Ministros, considera que la huelga de transportistas que se desarrolló el mes de junio ha influido en este nuevo incremento de la inflación y que principalmente afectó, ha dicho, al precio del pescado y de las patatas.



A su juicio en la segunda parte del año bajará la inflación, "tal y como indican los analistas" y en el próximo año se reducirá "más significativamente" siempre que no haya "sorpresas" con el petróleo, ha aseverado. Como en otras ocasiones, Solbes ha insistido en que el incremento de los precios es un fenómeno internacional, sobre todo en la zona euro.



El vicepresidente segundo de Gobierno ha afirmado que la economía española no se encuentra en estanflación (combinación de recesión y elevada inflación), ya que no está "en un periodo largo y duradero de precios altos y crecimiento bajo".



Ha subrayado que es difícil tomar medidas para evitar esa escalada del crudo y se ha mostrado en contra de subvencionar su consumo, incluso algunos países que así lo hacían, ha indicado, están retirando esa subvención.



En el aspecto laboral, Solbes ha recordado que el Gobierno no tiene capacidad para intervenir en el aumento de los salarios de los trabajadores, "sólo hace recomendaciones", ya que los convenios colectivos los negocian los agentes económicos, empresarios y sindicatos.



Reconoce, una vez más, la posibilidad del crecimiento 0



En cuanto al crecimiento de la economía española, Solbes ha reiterado que se prevé un crecimiento de entre el 0,1 y el 0,2% en el segundo semestre del año aunque ha reconocido que en los últimos meses "algunos factores apuntan a que el crecimiento se sitúe más cerca del 0".

"No se si rozamos el larguero pero estamos muy cerca", ha indicado Solbes, reconociendo, una vez más que es posible el crecimiento negativo del PIB en nuestro país en los últimos meses.



El transporte acumula una subida del 10% debido al alza del petróleo



Si se desglosa el IPC por grupos, en el último año, el grupo del transporte acumula un aumento del 10% debido al encarecimiento de los carburantes, mientras que el de alimentos ha subido el 7,2%, principalmente por el pescado, las patatas y el pollo, y el de vivienda lo hizo el 6,9 por cien, por el alza del gasóleo para calefacción.

A continuación se sitúan los grupos de hoteles, cafés y restaurantes, cuyos precios han subido en un año el 4,8%, bebidas alcohólicas y tabaco, con el 4,1%; enseñanza, el 3,8%; y otros bienes y servicios, el 3,5%, en este caso por la subida de los seguros para automóviles.



Menos inflacionistas fueron los grupos de menaje, con una subida de precios del 2,5%; vestido y calzado, el 0,7% y medicina, con un aumento del 0,4%, mientras que en el último año sólo han bajado los precios de las comunicaciones, el 0,3%, y de ocio y cultura, el 0,2%.



Si el desglose se hace por productos, desde junio del pasado año los carburantes y combustibles acumulan una subida del 24,6% y los productos energéticos del 19,2% -el 16,8 y el 13,5%, respectivamente, en lo que va de año-; y los alimentos frescos del 5,1%.