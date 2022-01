Los astronautas que ocupan la Éstación Espacial Internacional, ISS, en la órbita terrestre, tienen un buen motivo para estar preocupados. Ha fallado uno de los sistemas más importantes de su nave: el lavabo.

La ISS sólo dispone de un baño y se le ha roto el sistema de abastecimiento de agua y los cosmonautas casi no tienen forma de aliviar sus necesidades higiénicas. Según ha informado la NASA, el retrete, de fabricación rusa, dejó de funcionar la semana pasada cuando uno de los astronautas estaba utilizándolo. Desde entonces, por un fallo en el motor del aparato, el agua sólo llega de forma esporádica, con lo que no pueden disponer del lavabo cuando lo necesitan.

La agencia estadounidense explica que los tripulantes han estado empleando el sistema de lavabo de la cápsula de retorno Soyuz, que está acoplada a la ISS, pero su capacidad de almacenamiento de residuos se ha terminado y ahora los sufridos astronautas están "improvisando".

Fuentes rusas aseguran que no saben por qué se ha producido el fallo y siguen estudiándolo. De momento, la NASA ha valorado la posibilidad de enviar un módulo de servicio de emergencia que, en principio, llegará con el próximo viaje del Discovery, previsto para la semana próxima. El problema es que la lanzadera ya está camino de su plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral y es muy difícil añadirle peso en esta fase de la operación. Además, la carga principal del Discovery, un laboratorio japonés que pesa unos 15.000 kg, es tan grande que no permite introducir otra carga.



No es esta la primera vez que falla el lavabo, que ya tiene una antigüedad de siete años, pero sí es la vez que más tiempo ha durado la avería. En 2007, la Nasa compró un nuevo sistema de sanitarios que costó 19 millones de dólares. Sin embargo, todavía no está listo para ser instalado.