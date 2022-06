Momonsters - Videojuegos 2ª Parte

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

(Música suave)

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(PROFE) ¡Hola niños!

(RÍEN)

(NIÑOS) ¡Hola profe!

(PROFE) ¿Recordáis lo que pasó en el anterior episodio?

Los Momonsters estaban jugando a un videojuego

en el que tenían que atrapar a una malvada bruja.

Hihi consiguió perseguir a la bruja

a través de un bosque oscuro y tenebroso.

Huhu consiguió esquivar las enormes bolas de nieve

que le lanzaba la bruja.

Ahora le toca a Haha,

pero no sabe cómo derribar la gran muralla del castillo...

¿Queréis que veamos si consiguen atrapar a la malvada bruja?

(NIÑOS) ¡Siiiiii! ¡Vamos a verlo!

(PROFE) ¡Vamos allá!

Solo nos quedan dos corazones...

He conseguido romper un trozo de la muralla con la piedra.

¿Por qué hemos perdido un corazón? ¡¿Qué tengo que hacer ahora?!

C-creo que el corazón ha desparecido c-cuando perdiste la piedra...

Pues a lo mejor no hay que perderla.

¡Coge la piedra cuando rebote en la muralla!

(TODOS) ¡Coge la piedra!

¡La has atrapado!

¡Y has roto otro trozo de muralla!

Voy a romper hasta el último ladrillo de esa muralla...

Hi, hi, hi.

¡Supermola!

¡Lo conseguí! ¡Ha, ha, ha!

Oh, ¡Has d-derribado la muralla!

¡Supermola, Haha!

¡Me toca!

(TODOS) ¡Wuaaaaalaaaaaaaa!

¡Hola señora bruja!

E-esos muñecos de nieve no p-parecen muy contentos...

Creo tienes que esquivar las bolas de nieve, Hoho.

¡Cada vez se acercan más a ti, Hoho!

¡Joooo!

A lo mejor solo quieren darme un abrazo...

Oh, no.

S-solo nos queda un corazón...

¡Cuidado, Hoho! ¡Te vuelven a lanzar bolas de nieve!

Y se siguen acercando...

¿Qué hago? ¿Les doy un abrazo?

¡Aprieta el botón a ver qué pasa!

¡Lanzas bolas de nieve! Hi, hi, hi.

¡Tienes que esquivar sus bolas de nieve y lanzarles las tuyas!

¡Esquivar y lanzar! ¡Esquivar y lanzar! ¡Hi, hi, hi!

¡Venid conmigo!

¡Tengo abrazos y bolas de nieve para todos! Ho, ho, ho.

¡Lo conseguiste, Hoho! ¡Ha, ha, ha!

¡Supermola, Hoho!

Donde pongo el ojo pongo la bola. ¡Ho, ho, ho!

Ahora s-solo nos queda un c-corazón...

¿Qué pasa si desaparece el último corazón?

(NIÑOS) ¡Que perderéis el juego!

(NIÑO) Sí, y tendríais que empezar de nuevo.

Es tu turno, Hehe.

(TODOS) Wualaaaaaaa.

Hehe, creo que tienes que coger esa llave para abrir ese candado

y poder atrapar a la bruja.

¡Pero sin que te cojan esos fantasmas!

¡¿F-fantasmas?!

¡Mira, sonríen! Parecen muy simpáticos.

Y solo nos queda un corazón, si no lo consigues a la primera...

¡Perderemos el juego!

J-jo...

¡Cuidado, Hehe! ¡Los fantasmas están muy cerca!

Puedes hacerlo.

(TODOS) ¡Wualaaaaaaa!

No sé qué es eso que has cogido...

¡Pero ahora tú asustas a los fantasmas!

¡Aprovecha ahora! ¡Vete a por la llave, Hehe!

¡La tienes!

¡Corre a abrir el candado, Hehe!

¡Cuidado, Hehe! ¡Vuelven los fantasmas!

Ahhhhh, aquí voy.

¡Supermola, Hehe!

¡Atrapaste a la bruja!

¡Lo conseguiste, Hehe! ¡Ha, ha, ha!

(NIÑOS) ¡Muy bien, lo habéis hecho muy bien!

(NIÑO) ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis jugado a los videojuegos!

(RÍEN)

(Música)