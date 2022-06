Momonsters - Videojuegos 1ª Parte

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

(Música animada)

# ¡Hoho!

# ¡Huhu!

(Música animada)

# Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu. #

(NIÑOS) Momonsters, tus mejores amigos.

(RÍEN)

(PROFE) Hola, Momonsters.

(MOMONSTERS) Hola, profe.

(PROFE) Hoy, vamos a aprender lo que más le gusta a Elizabeth.

Una niña que vive en Inglaterra.

Tiene nueve añitos.

Y lo que más le gusta en el mundo es...

jugar a los videojuegos.

Hay muchos tipos de videojuegos.

De carreras.

De puzles.

De aventuras.

Pero en cualquiera de ellos, antes de empezar a jugar,

debéis saber lo que hay que hacer para ganar el juego.

Ahora os toca a vosotros jugar a los videojuegos.

Y, como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Sí, os ayudaremos!

(RÍEN)

# (NIÑOS) ¡Haha!

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

(Música animada)

# ¡Huhu! #

(RÍEN)

(TODOS) ¡Hala!

Atrapa a la bruja.

E-esa bruja da un poco de mi-miedo.

¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ji, ji, ji!

Cre-creo que la profe dijo

que antes de empezar a jugar

es importante que sepamos lo que hay que hacer

para ganar el juego.

Eso es fácil: atrapar a la bruja.

¡Empiezo yo! ¡Ji, ji, ji!

Oh...

¿Cómo empiezo?

¿Cómo jugamos al videojuego?

(NIÑOS) Hay que utilizar los controles.

-Sí, hay que usar ese mando y ese botón.

¡Ji, ji, ji, ji!

(TODOS) ¡Hala!

"Zomos nozotros". ¡Jo, jo, jo!

¡Oh! ¡"Nozotos"! ¡Jo, jo, jo!

En este mapa hay cinco lugares diferentes.

Podemos jugar uno cada uno.

¡Ji, ji, ji!

(BRUJA RÍE)

(TODOS) ¡Hala!

E-ese bosque da un poco de, de miedo.

¿Eh?

¡Estoy corriendo!

¿Qué tengo que hacer ahora?

Creo que tienes que perseguir a la bruja, pero sin chocarte.

¿Sin chocarme con qué?

¡Oh!

¡Contra eso!

¡Oh!

Uno de "ezos" corazones se ha apagado.

¡Cuidado, Hihi!

¡Empiezas a correr otra vez!

¡Esa malvada bruja!

¡Se va a enterar!

(Música electrónica animada)

¡Muy bien, Hihi!

(Música electrónica animada)

¡Corre, Hihi!

¡Lo conseguiste, Hihi! ¡Ja, ja, ja, ja!

No, no te has chocado ni-ninguna vez más.

¡Supermola! ¡Ji, ji, ji!

¡Ju, ju, ju! Dale, te toca, Huhu.

¡Huhu! ¡Huhu!

¡Ju, ju, ju!

(BRUJA RÍE)

(TODOS) ¡Hala!

Creo que tienes que subir hasta donde está la bruja, Huhu.

¡Ju, ju, ju!

¡Oh, oh!

Jo...

¡Pelota!

¡Pelota! ¡Pelota!

¡Ju, ju, ju, ju!

Hemos pe-perdido otro corazón.

Huhu, no son pelotas para jugar.

Son enormes bolas de nieve muy peligrosas.

¿Y "zi" jugamos a saltar las pelotas, Huhu?

Oh...

Cuando venga una pelota le damos a este botón, ¿vale?

¡Saltar! ¡Saltar! ¡Ju, ju, ju!

¡Salta!

¡Muy bien, Huhu!

(TODOS) ¡Salta!

(TODOS) ¡Salta!

(TODOS) ¡Salta!

¡Lo conseguiste, Huhu!

¡Ja, ja, ja, ja!

"Haz" saltado "todaz" las "pelotaz".

¡Supermola, Huhu!

¡Pelota! ¡Ju, ju, ju, ju!

¡Me toca!

(BRUJA RÍE)

(TODOS) ¡Hala!

¿Co-cómo vamos a entrar?

E-esa muralla es enorme.

Creo que tengo que romper la muralla

con esa piedra.

¡Oh, no!

Oh...

¡Hemos perdido otro corazón!

Pero he conseguido romper un trozo de la muralla con la piedra.

¿Por qué hemos perdido un corazón?

¿Qué tengo que hacer ahora?

"Continuará en el próximo episodio".