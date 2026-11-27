El regreso del Getafe a Europa, seis años después de su última aventura continental, se está convirtiendo en un quebradero de cabeza. Cuatro partidos, un empate y tres derrotas. El último tropiezo, este jueves ante el Iberia 1999 (1-0), deja a los azulones con un solo punto de doce posibles y cada vez menos margen de maniobra para alcanzar los puestos de playoff.

La competición está evidenciando que Bordalás cuenta con una plantilla demasiado corta para competir en dos frentes, algo que se traduce en debilidades en todas las líneas del campo. Además, a eso se le suma las dificultades para mantener la competitividad cuando el calendario obliga a repartir esfuerzos.

Una serie de problemas que han hecho que el Getafe se vea sorprendido por rivales teóricamente inferiores en esta competición: empató ante el Universitatea Craiova rumano y ha caído frente al Lugano suizo y el Iberia georgiano.

La primera explicación está en la plantilla

El propio Getafe reconoció antes de comenzar la competición que la plantilla necesitaba más efectivos. Toni Muñoz, director deportivo del club, admitió en septiembre que habrían sido necesarios "dos o tres jugadores más" para contar con un equipo más compensado.

La participación europea suponía un salto de exigencia para una plantilla acostumbrada a centrar sus esfuerzos en LaLiga. Sin embargo, elmercado no terminó de proporcionar a Bordalás las herramientas que necesitaba.

El resultado es un equipo con pocas alternativas para rotar sin perder prestaciones y en el que las ausencias o el cansancio pueden condicionar demasiado el rendimiento colectivo. El propio José Bordalás estallaba tras la goleada ante Lugano (2-5). "Me siento engañado, no merezco esto", manifestó el técnico.

El Getafe ha perdido su esencia

El problema más preocupante es que parece que el Getafe ha perdido la seña de identidad de los equipos de Bordalás: intensidad, disciplina táctica, agresividad en los duelos y capacidad para incomodar al rival.

A que su solidez defensiva está viéndose reducida considerablemente, se suma los problemas que el equipo azulón ha mostrado para generar peligro de manera continuada y, especialmente, para transformar sus aproximaciones en goles.

Jugar entre semana y volver a competir el fin de semana obliga a gestionar minutos, repartir cargas y mantener un nivel de intensidad elevado durante varios días. Para un equipo con una plantilla amplia, la rotación puede ser una solución pero para el Getafe, se convierte en un problema. Bordalás tiene menos margen para modificar piezas sin alterar el funcionamiento colectivo y eso dificulta mantener la regularidad.

Dos finales para evitar el adiós europeo

La derrota en Georgia complica todavía más el panorama, con un punto en cuatro jornadas, el Getafe necesita reaccionar en sus dos últimos compromisos: recibirá al Inter Escaldes en el Coliseum y cerrará la fase de liga en Ámsterdam frente al Ajax.

El conjunto azulón todavía tiene opciones matemáticas de alcanzar el playoff, pero ya no puede permitirse más tropiezos. El partido ante el equipo andorrano se presenta como una obligación y la visita al Ajax podría convertirse en una última oportunidad de supervivencia.

El regreso a Europa debía ser un premio para el Getafe pero por ahora, está siendo un espejo de sus limitaciones. Una plantilla corta, una mandíbula de cristal que no soporta los goles encajados, dificultades para generar fútbol ofensivo y escaso margen para gestionar el desgaste han terminado por convertir una ilusión en un problema añadido.

El Celta en Europa también está sin margen de error El conjunto de Claudio Giráldez suma tres puntos de quince posibles y vuelve a dejar escapar una ventaja, esta vez ante el Bournemouth (1-2) en Balaídos. Pese al golazo de chilena de Iago Aspas y a jugar con superioridad numérica desde el minuto 23, los vigueses no supieron cerrar el partido y acabaron sufriendo una remontada. Con solo tres jornadas por delante, necesita sumar siete puntos para mantener vivas sus opciones de alcanzar el playoff.