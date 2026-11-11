Las molestias de Mbappé y Tchouaméni hacen saltar las alarmas en Francia y el Real Madrid

Aurelien Tchouaméni y Kylian Mbappé han hecho saltar las alarmas en la selección francesa y el Real Madrid. Ambos futbolistas se perderán el duelo que medirá este jueves al combinado galo ante Italia en la Nations League por sendas dolencias.

El centrocampista tuvo que abandonar la concentración de 'Les Bleus' por unas molestias en el aductor del muslo derecho y ha regresado a Madrid para tratarse de su dolencia con los servicios médicos del club blanco. El mediocentro se perderá los dos partidos de su selección en este parón internacional ante Italia y Turquía. El '14' blanco vuelve a sufrir una lesión que ya le hizo perderse el anterior parón internacional y que condicionó su inicio de campaña con el Real Madrid.

Un día después de conocerse la baja de Tchouaméni, Zidane ha confirmado este miércoles que Kylian Mbappé tampoco estará en el duelo ante la 'Azzurra' por molestias musculares en los isquiotibiales. "Siempre es una lástima perder jugadores, pero es parte del juego. Espero que no sea nada grave y que podamos contar con él el domingo", declaró el seleccionador galo en la rueda de prensa previa al choque.

Mbappé no ha comenzado con buen pie la etapa de 'Zizou' al frente del banquillo de 'Les Bleus'. El '10' tuvo que abandonar el anterior parón internacional a las primeras de cambio tras lesionarse al marcar un gol en el partido ante Turquía. Ahora, toca esperar para saber si la estrella francesa podrá reaparecer precisamente ante el combinado turco el domingo en Burdeos.