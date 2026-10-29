Festín goleador del Barça ante el Koge danés en el partido 100 de Graham Hansen en la Champions

Ficha técnica: 0 - Koge: Vingum; Schultz, Uhre, Sorensen, Flick; Oskarsdottir (Wendicke, min. 80), Jereko, Gejl, Thygesen (Chipasula, min. 86); Madsen (Paulson, min. 63) y Carusa (Jones, min. 63). 8 - Barcelona: Cata Coll; Schertenleib, Camara, Van Asten (Martina, min. 63), Brugts (Torrejón, min. 71); Serrajordi (Noa Jiménez, min. 71), Guijarro, Aitana Bonmatí (Kika Nazareth, min. 63); Graham Hansen (Rosalía, min. 63), Pajor y Pina. Goles: 0-1, min. 12: Graham Hansen, de penalti. 0-2, min. 33: Pajor. 0-3, min. 54: Brugts. 0-4, min. 59: Patri Guijarro. 0-5, min.61: Serrajordi. 0-6, min. 68: Kika Nazareth. 0-7, min.70: Pina. 0-8, min. 85: Claudia Pina. Árbtira: Olga Blotskaya. Amonestó a Jereko (min. 12), por parte del Koge; y a Rosalía (min. 93), por parte del Barcelona. Incidencias: partido de la tercera jornada de la fase liga de la Liga de Campeones femenina disputado en el Koge Stadion. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo).

El FC Barcelona, en el partido 100 de Caroline Graham Hansen en la Liga de Campeones femenina, se dio un festín (0-8) ante el Koge en Dinamarca y sumó el pleno de tres victorias con el que se afianza como líder en solitario de la fase liga de la competición continental.

Ni la posible ‘resaca’ por la gala del Balón de Oro, ni el frío danés ni el césped artificial del Koge Stadion frenaron al campeón de Europa, que impuso su ley ante un rival muy inferior con los goles de Graham Hansen, de penalti, Ewa Pajor, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Clara Serrajordi, Kika Nazareth y Claudia Pina, autora de un doblete.

El partido no pudo empezar mejor para el Barça ante un equipo que lo apostó todo a la defensa. Un pisotón en el minuto 7 dentro del área de Jereko a Clàudia Pina terminó en penalti no sin incertidumbre, pues entre la falta y el tanto desde los once metros de Caroline Graham Hansen pasaron más de cuatro minutos, el tiempo que tardó la árbitra en tomar una decisión con la ayuda del VAR.

Con un 0-1 en el minuto 12, el escenario se aclaró para el conjunto de Pere Romeu, que ahogó a las danesas con su presión y la precisión técnica en la zona de tres cuartos de Aitana Bonmatí y Claudia Pina.

Solo les faltó a las jugadoras azulgranas más pegada para anotar antes el 0-2, que llegó superada la media hora por mediación de Ewa Pajor, que aprovechó una asistencia deliciosa de Pina para superar a la portera Vingum con un toque sutil. La delantera polaca vio portería por octavo partido consecutivo en la ‘Champions’.

Vendaval goleador en la segunda parte

El Barça no anotó el tercero antes del descanso. Tuvo suficiente en anestesiar a su rival al ritmo de la mejor Aitana, mientras que Aicha, como última zaguera, y Cata Coll, muy atenta en las salidas, evitaron los tímidos contraataques del Koge, que apenas generó peligro en el primer tiempo.

En la reanudación, el monólogo azulgrana no cesó. Tocaban y tocaban en el campo rival las jugadoras azulgranas, conscientes de que el tercer tanto caería como la fruta madura.

Y éste llegó en el minuto 54 en un centró que trazó la lateral derecho, Sydney Schertenleib, y remató su homóloga en la banda izquierda, Esmee Brugts, con un imponente cabezazo.

El Barça se gustaba con un rondo eterno y marcó dos goles más en un abrir y cerrar de ojos. Primero, Patri Guijarro cazó un rebote dentro del área tras un saque de esquina y, de tacón, anotó el cuarto (min.59). Tres minutos después, Clara Serrajordi se inventó un disparo desde la frontal que perforó la portería danesa.

Con todo decidido, Romeu dio entrada a Martina, Rosalía y Kika Nazareth. Ésta última marcó el sexto tanto (min. 68) de las azulgranas con un remate al primer toque desde el interior del área tras una asistencia de Pajor. Pina se sumó a la fiesta con el séptimo, al anotar a placer un rechace de la portera local, y el octavo con un disparo marca de la casa (0-8, min. 85).

El Barça ya no hurgó más en la profunda herida de un rival que en la primera jornada plantó cara al Arsenal, campeón en 2025, que consiguió la victoria con un tanto de penalti en el tiempo añadido (1-0).

Precisamente, el equipo inglés será el próximo rival del en la ‘Champions’ del equipo catalán, líder con dos puntos más que el propio Arsenal, el OL Lyoness y el Chelsea.