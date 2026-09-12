Lando Norris consigue la primera 'pole' de la historia de Madring tras quedar una décima por delante de Antonelli

El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá desde la 'pole' este domingo en el Gran Premio de España -el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno-, en el estreno del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, donde, por una sola centésima, le robó el protagonismo al italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), que arrancará a su lado desde la primera fila.

Norris le arrebata la pole a Antonelli por una centésima

Norris logró su decimonovena 'pole' en la F1 -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 31 segundos y 824 milésimas.

Sólo once menos que Antonelli y con 140 de ventaja sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que arranca tercero en una carrera que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), eliminados en la Q1, afrontarán desde el decimoséptimo y vigésimo puesto de la parrilla, respectivamente.

Después de exhibirse en Monza el pasado domingo, Antonelli, con 20 años el líder más joven de todos los tiempos, que aspira a convertirse en el tercer italiano de la historia -y en el primero 73 años después de que lo hiciese por última vez Albert Ascari- en ganar el Mundial, encabeza el certamen con 267 puntos, 66 más que su compañero, George Russell, que saldrá sexto; y con 76 sobre otro inglés, el séptuple campeón del mundo Lewis Hamilton, cuarto en parrilla tras haber invertido 289 milésimas más que Lando en la cronometrada principal.

Antonelli mantiene el liderato y apunta al título

Pase lo que pase este domingo -en una pista técnica y estrecha, en la que será muy difícil adelantar- Antonelli llegará líder a Azerbaiyán, dentro de dos semanas; y también saldrá primero de la general de su capital, Baku.

Pero Norris -cuyas otras dos 'poles' del curso fueron las de Hungría y Países Bajos, donde acabó ganando- y Verstappen se han encargado de animar un Gran Premio que 35 años después vuelve a Madrid y que, sobre el papel, parecía una pugna clara entre Mercedes, líder clara del Mundial de constructores, y Ferrari; segunda, a 122 puntos de los 468 con los que comanda la escudería de Brackley.

Madrid recupera la F1 con un estreno lleno de expectativas

El monegasco Charles Leclerc no pasó del quinto en la calificación y arrancará, con el otro coche rojo, desde la tercera fila, al lado de Russell, que no le quitará el sueño a su joven vecino de garajes; que, tras haber sido el más rápido el viernes, también lideró este sábado el tercer libre (1:32.797), en el que mejoró en 166 milésimas a Leclerc y en 189 al australiano Oscar Piastri, tercero en la última sesión y séptimo en una parrilla en la que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) arrancará decimoctavo.

Alonso y Sainz, eliminados en la Q1

El doble campeón mundial asturiano y Sainz -sancionado con la pérdida de tres puestos por molestar al finés Valtteri Bottas (Cadillac) durante la Q1-, de los que no se esperaba mucho este fin de semana, pero que, de igual manera salieron descontentos este sábado del circuito del recinto ferial capitalino, se inscribieron decimoséptimo y decimoctavo, respectivamente, en la tabla de tiempos de una sesión en la que ya se asumieron más riesgos que en las dos del viernes; con miras a la calificación.

La bandera roja de Hamilton marca los terceros libres

La sesión estuvo interrumpida, con bandera roja y durante más de veinte minutos, por el accidente -sin lamentar daños mayores- de Hamilton, que rompió el alerón delantero del Ferrari y sufrió un pinchazo en el neumático delantero derecho, al chocar contra las protecciones en la última de las 22 curvas de la nueva pista diseñada en el recinto ferial madrileño, entre la que destaca la Monumental.

El 'hombre récord' de la F1, que en un principio, al ser avisado por su equipo, no quería hacerlo -ya que pretendía llegar al 'pit lane' rodando, por sus propios medios-, tuvo que parar finalmente su monoplaza en la curva 14. Y se inscribió noveno en la tabla de tiempos, a un segundo y 487 milésimas de Antonelli.

Al tratarse de un circuito nuevo y teniendo en cuenta que entre sacar de pista el Ferrari y reparar las barreras de protección se estaba perdiendo demasiado tiempo, la dirección de carrera decidió parar el cronómetro a falta de 15 minutos para la conclusión del ensayo; cuando Leclerc comandaba (1:33.332) con 332 milésimas sobre Antonelli.

En la reanudación, todos echaron el resto y los tiempos se fueron bajando. Kimi marcó el mejor crono de un ensayo en el que McLaren anunció que también pediría cartas en la cronometrada, como así fue, con el cuarto crono de Norris -a 236 milésimas-; y que Colapinto (Alpine) concluyó undécimo, a segundo y medio de Antonelli; del que acabó a tres segundos y seis décimas 'Checo', vigésimo.

Russell, a siete décimas de su joven compañero, marcó el sexto crono que repetiría en la 'cuali'; en una sesión que acabó unos segundos antes de lo previsto, ya que en ese momento ondeó un segunda bandera roja, a causa de otro accidente, afortunadamente también, sin consecuencias, del inglés Oliver Bearman, que perdió el control del Haas y chocó contra las barreras en la curva 10.

McLaren responde y Norris culmina la sorpresa en la Q3

Después de un susto inicial, Antonelli -que se fue largo en la curva 17- acabó segundo, a 56 milésimas de su compañero, que se las prometía mucho más felices, la primera ronda de la calificación, en la que cayeron Alonso y Sainz, que por molestar a Bottas perdió tres puestos; y 'Checo'.

Colapinto pasó con el noveno tiempo, a siete décimas y media de Russell; y entró en la Q3 con el octavo tiempo del segundo acto, en el que 'saludó' Verstappen (1:32.431), mejorando en 16 centésimas a Antonelli y en 29 a Russell, que comenzaba a diluirse.

En el primer intento de la ronda decisiva, Sir Lewis (1:32.079) mejoró en 61 milésimas a Kimi y en 186 a Rusell; pero Norris, con el sexto crono inicial -a 446- sorprendió a todos a la hora de la verdad; y con una sola centésima sobre Antonelli, buscará su tercer triunfo de la temporada este domingo, en el bautizo del Madring. Una carrera que Colapinto afrontará noveno, prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de poco menos de 308 kilómetros.