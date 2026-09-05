Tadej Pogacar dice adiós a la temporada 2026 y se perderá el Mundial, el Europeo y el Giro di Lombardía

La gravedad de la caída de Tadej Pogacar ya tiene parte médico y ahora, tiempo de baja. El esloveno dice adiós a la temporada 2026 y, tras perder el objetivo de ganar las tres Grandes Vueltas, tampoco tendrá la oportunidad de ganar su tercer Mundial seguido, su segundo Europeo o su sexto Giro di Lombardía, carrera para las que partía como principal favorito.

En un comunicado a través de las redes sociales, el Team UAE ha anunciado esta decisión y, además, que renovaría su contrato de 2030 a 2032, por lo que las voces de una retirada temprana del ciclista de Klanec parecen disiparse con un contrato que terminaría a los 34 años de edad. Por el momento, el esloveno, como dicta el propio escrito, dice lo siguiente respecto a su lesión: «En este momento, lo más importante es recuperarme adecuadamente y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita».

El esloveno volverá a las carreteras en 2027 con el objetivo de su sexto Tour y de olvidar la primera lesión grave que ha tenido en su carrera, hasta ahora libre de contratiempos salvo otra caída en la Lieja-Bastoña-Lieja de 2023, que complicó sus opciones en aquel Tour.