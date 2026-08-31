Pogacar, operado de la fractura de clavícula, sigue su recuperación en un hospital de Barcelona
- El ciclista esloveno ha sido intervenido 48 horas después de su caída en la Vuelta a España
- Según el comunicado del UAE, la cirugía ha sido "exitosa" y seguirá "unos días" ingresado
El esloveno Tadej Pogacar ha sido operado este lunes en Barcelona "con éxito" de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo el sábado en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, según ha informado su equipo UAE.
En el comunicado, la formación de la gran estrella del ciclismo mundial explica que la intervención se ha producido "tras recibir el visto bueno" de los médicos para proceder con ella, una vez pasado un tiempo desde que se produjo la conmoción cerebral en ese accidente.
La cirugía ha corrido a cargo del doctor Xavier Mir, el especialista que ha operado, entre otros, a los pilotos de MotoGP Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Jorge Martín, y tuvo lugar en el Hospital Universitario Dexeus de la capital catalana, informa Efe.
"La intervención ha transcurrido sin complicaciones" y ahora Pogacar "permanecerá ingresado en el hospital durante unos días para su seguimiento postoperatorio" explica el texto. "Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación", añade la nota publicada por la escuadra emiratí en redes sociales.
Además de la conmoción cerebral y la fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, el primer parte médico indicó que el corredor sufrió otra fractura cervical estable de la vértebra C7, de la que ahora no han trascendido más detalles.
Segundo día en el hospital
Esa caída, que le hizo abandonar la Vuelta que lideraba con mucha ventaja, ha sido una de las pocas que han obligado al esloveno a dejar una carrera en su trayectoria.
Entonces, fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario de la localidad de Gandía, muy cerca de donde se produjo la caída y donde fue sometido a los primeros exámenes. Y unas horas después fue trasladado al hospital de Barcelona donde ahora ha sido operado.
Pogacar, de 27 años, publicó el domingo en sus redes sociales una foto suya en la cama del hospital, con un collarín, acompañada de la canción Stayin' Alive de los Bee Gees.
Aunque no se han dado plazos de recuperación, someterse a una cirugía a finales de agosto parece descartar la posibilidad de que el astro esloveno defienda su título de campeón del mundo el 27 de septiembre en Canadá.