Pogacar, operado de la fractura de clavícula, sigue su recuperación en un hospital de Barcelona

El esloveno Tadej Pogacar ha sido operado este lunes en Barcelona "con éxito" de la fractura de la clavícula izquierda que se produjo el sábado en una caída en el transcurso de la octava etapa de la Vuelta a España, según ha informado su equipo UAE.

En el comunicado, la formación de la gran estrella del ciclismo mundial explica que la intervención se ha producido "tras recibir el visto bueno" de los médicos para proceder con ella, una vez pasado un tiempo desde que se produjo la conmoción cerebral en ese accidente.

La cirugía ha corrido a cargo del doctor Xavier Mir, el especialista que ha operado, entre otros, a los pilotos de MotoGP Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez o Jorge Martín, y tuvo lugar en el Hospital Universitario Dexeus de la capital catalana, informa Efe.

"La intervención ha transcurrido sin complicaciones" y ahora Pogacar "permanecerá ingresado en el hospital durante unos días para su seguimiento postoperatorio" explica el texto. "Cuando esté listo, Tadej viajará a casa para comenzar su recuperación y rehabilitación", añade la nota publicada por la escuadra emiratí en redes sociales.

Además de la conmoción cerebral y la fractura con desplazamiento de la clavícula izquierda, el primer parte médico indicó que el corredor sufrió otra fractura cervical estable de la vértebra C7, de la que ahora no han trascendido más detalles.