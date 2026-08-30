Pogacar, 'stayin' alive' en su primera imagen tras su grave caída en la Vuelta a España

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que este sábado abandonó La Vuelta cuando era sólido líder al sufrir una caída durante la octava etapa, publicó su primer mensaje en redes desde el percance con una fotografía en la cama del centro sanitario donde está ingresado con una canción del grupo Bee Gees, 'Stayin' alive' (Seguir vivo).

Imagen del Instagram de Tadej Pogacar tras su grave caída

Este domingo por la mañana Pogacar saludó a sus seguidores con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, en el que se le ve en la cama con un collarín cervical, heridas y un apósito que cubre la parte externa de su ceja derecha y una expresión del rostro entre dolorida e irónica.