Sevilla - Atlético de Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 3 de Liga

El Sevilla ha arrancado la temporada de una manera inesperada con dos triunfos y ahora busca el pleno con la visita al Sánchez-Pizjuán de uno de los grandes de LaLiga, el Atlético de Madrid, entre el enredo de Julián Alvarez, por tercer día seguido indispuesto y sin entrenarse y fuera del encuentro de este sábado.

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El atacante argentino marca toda la actualidad en el Atlético. No podrá ir al Barcelona, tal y como era (y es) su deseo. Ya se lo ha transmitido de forma contundente el club rojiblanco, pública y privadamente. Su futuro, ahora, está entre seguir en el Metropolitano o marcharse a otro equipo, que no sean ni el Barcelona ni el Real Madrid. El Arsenal es la opción que surge, siempre que convenza al jugador y alcance las pretensiones económicas del Atlético.

No jugará en Sevilla. Sigue indispuesto. No se ha entrenado ni el miércoles ni el jueves ni este viernes con el equipo por ese motivo. “Está realmente mal”, confirmó el viernes en Movistar Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado el Atlético de Madrid, porque “ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo”.

A cinco días del cierre del mercado, aún no hay solución al caso que ha recorrido casi los últimos tres meses, entre la tensión final y total que existe ya entre el Atlético de Madrid y el Barcelona por el futbolista, del que no dispondrá Diego Pablo Simeone para otro encuentro inquietante en ataque para el técnico, que tampoco tiene a Alexander Sorloth.