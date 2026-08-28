Ya es oficial: Álvaro Morata jugará cedido en el CD Leganés

El CD Leganés ha oficializado el fichaje de Álvaro Morata. El ex del Commo cumple así su deseo de volver a jugar en España. El club español ha comunicado la contratación con un vídeo en redes sociales. Según el club el atacante madrileño se incorporará "de inmediato a los entrenamientos", lucirá el dorsal '21' y su presentación se llevará a cabo este viernes a las 21:00 horas en el Estadio Ontime Butarque.

Morata, de 33 años, vuelve al fútbol español después de su periplo por el Milán, el Galatasaray turco y el propio Como. Con anterioridad, tras su paso por la cantera del Atlético de Madrid y el Getafe, pasó a la del Real Madrid, con el que se estrenó en la elite, y tras una cesión en el Juventus y vuelta al club blanco, militó en el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Juventus.