Sorteo del US Open: Alcaraz evitaría a Djokovic hasta las 'semis' y Jódar se enfrentaría a un 'top 10' en octavos

El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, arrancará contra el ruso Roman Safiullin la defensa del título del Abierto de Estados Unidos conquistado hace un año, tras el sorteo realizado este jueves, que le deparó unas hipotéticas semifinales contra el serbio Novak Djokovic. Jódar lo hará ante Kokkinakis, número 412 del mundo.

Alcaraz se enfrentaría en una hipotética segunda ronda contra el ganador del partido entre el portugués Jaime Faria y el estadounidense Jenson Brooksby.

El español no tuvo la fortuna de su parte en el sorteo. Más adelante aparecen unos posibles cruces contra el italiano Matteo Arnaldi en tercera ronda, el kazajo Alexander Bublik en octavos de final, el estadounidense Ben Shelton o el francés Arthur Fils en cuartos y Djokovic en semifinales.

Carlos Alcaraz está de vuelta El Abierto de Estados Unidos marca el regreso del murciano a las canchas tras cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca que le obligó a retirarse del ATP 250 de Barcelona. Además, busca revalidar el título que levantó el pasado septiembre tras imponerse a su archirrival, el italiano Jannik Sinner, en la final. Fue el segundo Abierto de Estados Unidos del español. La baja del transalpino situó a Alcaraz como segundo cabeza de serie, en el lado opuesto del cuadro del alemán Alexander Zverev, número 2 de la ATP. 'Carlitos' jugó el pasado lunes el dobles mixto del Abierto de Estados Unidos junto a Serena Williams, pero cayeron en segunda ronda del cuadro.

Jódar, por el lado de Zverev Zverev se estrenará contra el italiano Lorenzo Sonego y se cruzaría con el español Rafael Jódar en unos hipotéticos cuartos de final. La promesa española disputará su primer partido en el Abierto de EE.UU. contra el australiano Thanasi Kokkinakis, le esperaría el noruego Casper Ruud en tercera ronda, y el australiano Alex de Miñaur en octavos antes del posible enfrentamiento contra Zverev. El vencedor de esa parte del cuadro podría cruzarse en semifinales contra el canadiense Félix Auger-Aliassime.