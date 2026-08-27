El Consejo de Administración el Atlético respalda de forma "unánime" la decisión de no traspasar a Julián Álvarez al Barça

El Consejo de Administración del Atlético de Madrid “ha mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Alvarez al Fútbol Club Barcelona”, según anunció la entidad, que explicó que “ni ha existido ni va a existir ninguna negociación” por ello con la entidad azulgrana.

“El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes”, remarcó el club sobre la opinión de los miembros del citado consejo.

“Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y por consecuencia ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Alvarez”, añadió el comunicado.

El club rojiblanco remarcó que “está convencido” de que Julián Alvarez “comprenderá la decisión” de no ser traspasado al Barcelona, “centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos”.