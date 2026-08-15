Barça y PSG anuncian el traspaso de Ferran Torres: así les fue luego a los otros héroes de un Mundial

Ferran Torres ya es nuevo jugador del PSG. Como se veía venir en los últimos días, el autor del gol que dio a España su segunda estrella ha puesto rumbo a París tras 4 temporadas y media en el conjunto culé. Ferran fue el segundo máximo goleador blaugrana la temporada pasada y el delantero (junto a Rashford) con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones.

El versátil delantero de 26 años —formado en las categorías inferiores del Valencia, con paso por el Manchester City y en el Barça desde 2021— se incorpora al equipo bicampeón de Europa, donde lucirá el dorsal número 9, por una cifra estimada en 50 millones de euros por la prensa española y francesa.

Marcar el gol que le da a tu país un Mundial te puede cambiar la vida. Al valenciano le ha ocurrido y ha fichado por el mejor equipo europeo de los últimos dos años. ¿Le ocurrió lo mismo a otros "Ferran"? Es decir, a aquellos futbolistas que decidieron con un tanto suyo la final de un Mundial. Lo cierto es que no. En el siglo XXI hay casos de todos los colores.

Gonzalo Montiel, el caso más reciente "El Cachete" salió en la prórroga de la final de Qatar 2022 consciente de que muy probablemente tendría que lanzar en la tanda de penaltis. Ya lo hizo con éxito ante Países Bajos en cuartos pero esto era otra historia. Montiel volvió a acertar y transformó el penalti decisivo de la tanda ante Francia y entregó a Argentina su tercera estrella. Desde entonces, su trayectoria no ha seguido el guion habitual de los héroes. No llegaron los grandes focos ni los traspasos multimillonarios. Su nombre quedó unido para siempre a una de las imágenes más icónicas de la historia de los Mundiales, pero su carrera continuó por caminos mucho más discretos. El verano siguiente al de ese Mundial, el de 2023, cambió el Sevilla por el Nottingham Forest en forma de cesión. Al término de esta, volvió a Sevilla donde solo estaría unos meses hasta regresar a su casa, River Plate.

Umtiti tocó el cielo en San Petersburgo Francia y Bélgica era la final anticipada del Mundial 2018 (como se demostró al ser mucho más reñida que la auténtica final contra Croacia unos días más tarde). Francia con Griezmann y Mbappé en "modo" dios contra la mejor generación de los "Red Devils". Se enfrentaron en semifinales y el partido se decidió con un cabezazo de Samuel Umtiti. No fue el gol de la final, pero sí el que abrió la puerta del título. El central francés llegó a Rusia como uno de los mejores defensas del planeta y salió convertido en campeón del mundo. Sin embargo, aquel torneo marcó también un punto de inflexión. Las molestias en la rodilla que arrastró durante esos meses acabaron condicionando el resto de su carrera. Lo que parecía el inicio de una era terminó siendo el comienzo de un largo declive. El Mundial fue la cima y, al mismo tiempo, el aviso de la caída.

Mario Götze, un héroe alemán en Maracaná En 2013, un año antes del Mundial, el alemán protagonizó uno de los grandes traspasos de esa temporada al pagar el Bayern de Múnich su cláusula de rescisión para que dejase el Borussia Dortmund. Con apenas 22 años parecía uno de los mayores talentos del joven equipo que de la mano de Jürgen Klopp asombró a Europa hasta llegar a la final de la Champions Un año más tarde, ya con muchos menos minutos de los esperados tanto en su nuevo club como en su selección, llegó el 113 de la final de Maracaná. Control con el pecho. Volea. Gol. Mundial para Alemania. Parecía el punto de inflexión ideal para lanzar del todo su carrera. Fue, en realidad, el inicio de un camino mucho más complicado. Las lesiones y los problemas físicos fueron apagando poco a poco a quien había sido señalado como el heredero natural de la élite. Aún en activo, a sus 34 años inicia ahora su quinta temporada en el Eintracht Frankfurt, que pasa a ser su etapa más larga en cualquier club. Nadie podrá quitarle aquella noche de Río, pero el futuro que se imaginó para él nunca terminó de cumplirse.

El gol de Iniesta lo reforzó como el prodigio que ya era Cuando apareció en el minuto 116 para batir a Stekelenburg, el manchego ya era uno de los mejores centrocampistas del mundo. Es cierto que no fue ni una temporada ni un Mundial fácil para Andrés pero el no necesitaba un gol de ese calibre para demostrarlo. Pero aquel remate con el alma convirtió a un futbolista extraordinario en una figura casi mitológica. A diferencia de otros héroes mundialistas, Iniesta no fue un hombre de un instante. Fue una década de excelencia. El gol de Johannesburgo no cambió su carrera: simplemente añadió el capítulo más brillante a una obra que ya era de ensueño.

Fabio Grosso, un inesperado héroe en el lateral zurdo Antes del Mundial 2006 era un lateral de buen nivel. Después, el de Fabio Grosso es un nombre grabado para siempre en la memoria italiana. En semifinales marcó el golazo decisivo que eliminó a la anfitriona Alemania en una de las prórrogas más bonitas de la historia de los mundiales. Después transformó el penalti definitivo de la final ante Francia. Hace justo dos décadas, cuando él ya tenía 28 años y una larga trayectoria en la clase media del calcio, ese verano le cambió la vida. Cambió el Palermo por el Inter y de ahí recaló en el Olympique de Lyon en 2007 antes de retirarse en la Juventus. Más vaivenes ha tenido recientemente como entrenador. Despedido en Lyon en 2023, ascendió al Sassuolo a la Serie A en 2025 y tras lograr la permanencia con comodidad la pasada temporada ahora ha tomando el mando del banquillo de la Fiorentina de David de Gea y Franco Mastantuono.

Ronaldo Nazario volvió a dominar el fútbol en el Mundial 2002 Después de protagonizar a mediados de los 90 una de las irrupciones más apabullantes en la historia del fútbol internacional, en 2002 la carrera de Ronaldo venía de llevar años seriamente amenazada por las lesiones, pero en Corea y Japón recordó al mundo quién era realmente. Un torneo brillante y en la final, ante Alemania, firmó el último gran acto de redención deportiva con dos goles incluidos. Al final de ese mercado de verano el Real Madrid lo convirtió en el nuevo galáctico del Bernabéu y allí vivió los mejores años de la segunda parte de su trayectoria deportiva.