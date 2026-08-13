Un hongo en el césped de Balaídos obliga a aplazar el Celta - Osasuna, que se jugará el 27 de agosto

El partido Celta-Osasuna, de la primera jornada de LaLiga EA Sports, que debía disputarse en Balaídos, el próximo domingo a las 21:30 horas, se jugará finalmente el jueves 27 de agosto a las 20:30 horas.

LaLiga acordó este jueves, en coordinación con ambos clubes y la Federación Española de Fútbol, aplazar el encuentro debido a una enfermedad que ha afectado al césped del estadio vigués.

“En estos momentos, el césped no se encuentra apto para la práctica del fútbol”, señaló la entidad gallega en su comunicado de prensa, en el que recordó que la semana pasada se hizo una visita técnica por parte de LaLiga tras detectar que un hongo había deteriorado el césped.

En un primer momento se validaron los trabajos realizados para “erradicar la enfermedad”, que afectaba al césped, y se certificó que el campo cumplía “los parámetros de calidad y seguridad “exigidos para la práctica deportiva".

Sin embargo, las condiciones meteorológicas de los últimos días y las altas temperaturas en el sur de Galicia han producido “un efecto adverso” en la buena evolución que estaba teniendo el terreno de juego, propiciando la decisión de suspender el encuentro.

El Celta lamenta las “molestias” e “inconvenientes” que esta decisión pueda ocasionar a todos los aficionados que ya habían organizado su jornada para acompañar al equipo en este inicio de la competición, y agradece la “comprensión ante esta circunstancia excepcional”.