Irene Ciércoles, la promesa de la natación española que nada sin presión con solo 16 años de edad

Con nombre propio y sin presión llegaba Irene Ciércoles a los Europeos de natación de París (10-16 de agosto). Con tan solo 16 años, cumplidos en mayo, la nadadora de Andorra (Teruel) se ha posicionado como una de las grandes promesas de la natación española desde el primer día de campeonato.

Este lunes Ciércoles ha sido clave en la sexta plaza de España en el relevo 4x200 libre, junto a Ainhoa Campabadal, María Daza y Alba Herrero, tanto para meterse en la final como en el discurrir de la misma, clavando en ambas ocasiones su tiempo de 1:58.66.

Además, viene de ganar cuatro medallas en el Campeonato Europeo júnior celebrado en Múnich: oro en 100 espalda, platas en 50 libre y 50 espalda y bronce el relevo 4x100. Además, por si fuera poco, ha batido un récord que mantenía Mireia Belmonte desde 2014.

El récord lo ha conseguido en el XX Trofeu CN Sabadell - XII Memorial Paulus Wildeboer, última prueba del Circuit Català de Trofeus. La aragonesa paró el crono en 57.77 segundos en la prueba de 50m mariposa en piscina corta. Esto supone 47 centésimas menos que el tiempo que estableció Belmonte cuando su tiempo fue de 58.24.

En París nadará las pruebas de 50 y 100 espalda

Aunque su especialidad es la espalda, Ciércoles ha demostrado con este récord que es versátil y que no tiene presión. A los micrófonos de TVE, la nadadora ha admitido justo eso: "Yo nunca nado con presión ya que mis entrenadores y familia no me ponen".

Sobre su presencia en los europeos de París también tiene las ideas claras. "Allí voy a aprender", eso lo primero. Pero no deja de ser ambiciosa y de tener el objetivo "de pasar a una semifinal aunque no sabemos si es posible porque son las mayores y costará un poquillo más". Ciércoles competirá en las pruebas de 50 espalda y 100 espalda.

Precisamente en esta última prueba, la aragonesa logró algo más que una mínima absoluta, logró la segunda mejor marca de la clasificación española de todos los tiempos, 1:00.10. Tan solo tiene por delante a la plusmarquista nacional, Carmen Weiler (ausente en estos campeonatos) que fijó el año pasado el récord de España en 58.83 segundos.