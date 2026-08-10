Hugo González y Luca Hoek, el veterano y el debutante, esperanzados en el relevo para el Europeo de Natación

Hugo González, 27 años y ya un veterano, junto a Luca Hoek, de tan sólo 18 años se juntarán en el Campeonato de Europa de Natación de París. Los Europeos de Deportes Acuáticos dan inicio en esta última semana de competición a su 'deporte rey', la natación en línea, y ambos encarnan la principal esperanza española, aunque juntos son más fuertes; veamos por qué.

Desde el oro en 200m estilos en Budapest (Hungría), González asegura a RTVE no recordar haber nadado en otro campeonato europeo de piscina larga. Son muchos años de sequía y sin subirse al podio para todo un campeón del mundo de 200m espalda en 2024.

Afortunadamente el balear viene de hacer oro en el Europeo de piscina corta de diciembre en Lublin (Polonia), por lo que recupera buenas sensaciones y dice sentirse bien. Para Hugo todas las pruebas que va a nadar son importantes, pero si tiene que elegir "por ranking donde veo más posibilidades de llegar a los puestos más altos es en 200m espalda y 200m estilos".

02.07 min Hugo González, campeón de Europa de los 200 estilos en piscina corta

Además, González tiene "ganas de medirse" con los mejores y señala a dos indiscutibles como Leon Marchand en 200m estilos y Hubert Kos en ambas distancias. "El año que viene será año de Mundial, el siguiente de Juegos y los mejores de Europa estarán en ambas finales".

Por su parte, Hoek no tiene tanto palmarés absoluto, pero viene de arrasar en los Europeos júnior y batir los récords de España de su categoría. En París dará el salto a la categoría absoluta con los mejores y tiene claro con quién quiere medirse: "El objetivo es hacer una final. Me encantaría nadar la de 100m libre con David Popovici, que se está enfocando en batir el récord del mundo".

El joven nadador de Sant Pere de la Riba (Barcelona) asegura a TVE que viene nadando muy rápido en la preparación, "mejor que nunca, la verdad es que creo que nunca he nadado tan rápido".

Los dos coinciden en el CN Terrassa y si el director técnico de España, Santi Veiga, lo ve claro, ambos podrían formar parte de un cuarteto de relevos que llega a París con altas expectativas. "Estoy rodeado con gente de mucho nivel y veo opciones de medalla", asegura González. Por su parte, Luca es igual de optimista: "Viendo los resultados en Mallorca, nunca había visto un relevo tan potente. Si estamos los cuatro bien, podemos hacer muchas cosas".