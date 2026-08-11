Luca Hoek maravilla en el Europeo de natación: a la final del 100 libre con el 2º tiempo y un apabullante récord de España

Luca Hoek, una de las grandes promesas de la natación española, parece decidido a convertir estos Europeos de natación en París en la cita en la que el gran público le vea convertirse en una realidad.

Se ha metido en la final del 100 metros en estilo libre con una marca que solo ha mejorado este martes el rumano David Popovici, actual campeón mundial y de Europa, con la que además ha logrado un estratosférico récord de España. Ya lo poseía con un tiempo de 46.72 y lo ha bajado en 46 centésimas, hasta dejarlo en 47.26, un 'mordisco' de casi medio segundo.

Hoek, vigente campeón de Europa júnior, de padre neerlandés y madre francesa pero nacido y criado en Sitges, nadará este miércoles por la tarde una final que se verá en directo por Teledeporte y RTVE Play. Al margen del inabordable Popovici, uno de sus ídolos, el principal rival de Luca Hoek será el ruso Egor Kornev, campeón en París en los 50 mariposa, y que accedió a la final con una centésima más que el español, tras nadar en 47.27 segundos.

Nuevo récord de España del relevo mixto 4x100 El equipo español mixto de relevos ha establecido un nuevo récord nacional en la prueba del 4x100 estilos: 3:45.10 en la final de la prueba del Campeonato de este Europa. 01.48 min El relevo mixto español bate el récord nacional de 4x100m en el Europeo de natación 2026 España ya había logrado un nuevo récord nacional en las preliminares, con 3:45.87, es decir, 73 centésimas menos que el anterior récord y en la final mantuvo el cuarteto formado por Iván Martínez Sota, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Ciércoles, a sus 16 años otra de las sensaciones de nuestro rquipo en este Europeo. España terminó la final en sexta posición con un registro que es un segundo y medio menos que el récord que estaba vigente desde 2021 (3:46.60).

Estella Tonrath, cerca del podio en la final de los 200 espalda En las finales de este martes la nadadora española Estella Tonrath se quedó a las puertas del podio al ser quinta en la final de los 200 espalda. “🤩 ¡Qué bien luchado!



🇪🇸 Estella Llum Tonrath es QUINTA DE EUROPA, casi nada



Lo ha nadado todo y ha intentado hasta el final meterse en el top 3



¡Bravo!



📺 En Teledorte y @rtveplay https://t.co/PVjVnkY5AS pic.twitter.com/0yh7srVx5g“ — Teledeporte (@teledeporte) August 11, 2026 Tonrath, que firmó un tiempo de 2:09.05 minutos, se quedó a 42 centésimas de la medalla de bronce que fue para la francesa Pauline Mahieu con una marca de 2:08.63. A la mallorquina, que firmó peor tiempo que en las semifinales, se le hicieron muy largos los cincuenta metros finales en los que fue la más lenta de todas las favoritas al podio. Todo lo contrario que la portuguesa Camila Rebelo, campeona hace dos años en Belgrado, que completó más rápido que nadie, pero ni así pudo la nadadora lusa superar a la británica Katie Shanahan, nueva campeona de Europa.

María de Valdés concluye séptima en la final de los 800 libre La malagueña María de Valdés, que renunció a participar en estos Europeos en las pruebas de aguas abiertas (en las que es medallista europea y mundial), nunca estuvo en la lucha por las medallas en la final de los 800 libre. Ha sido séptima con un tiempo de 8:37.23 minutos lejos de su mejor registro personal y del podio, que se quedó a quince segundos, y más lejos aún de la italiana Simona Quadarella, que sumó su cuarto título de campeona continental de la distancia.

Hugo González peleará por las medallas en los 200 espalda Por su parte el nadador balear Hugo González, campeón del mundo en 2024, peleará por las medallas en los Europeos de París tras certificar este martes su clasificación para la final de los 200 metros espalda. Una ronda final en la que Hugo González, de 27 años, partirá con la séptima marca de todos los participantes tras firmar un crono de 1:55.75, el cuarto mejor de su carrera. Y es que en poco o nada se pareció Hugo González al nadador que a punto estuvo de caer eliminado en las series matinales. “👏 ¡A LA FINAAAL!



Hugo González hace los deberes y disputará la gran final de 200 espalda con Hubert Kos nadando a ritmo de RÉCORD DEL CAMPEONATO



🔥 ¡Cómo ha nadado el húngaro!



📺 En Teledeporte y @rtveplay https://t.co/PVjVnkY5AS pic.twitter.com/VOYo8gvCcv“ — Teledeporte (@teledeporte) August 11, 2026 Si en las preliminares el nadador español estuvo cerca de quedarse fuera de competición, en las semifinales de la tarde Hugo González nadó los dos primeros largos casi un segundo y medio más rápido dio otro nuevo paso adelante en los cien metros finales, en los que González pasó de la séptima a la quinta posición para tocar la pared en un tiempo total de 1:55.75, su mejor marca del año. Un registro que Hugo González tendrá que mejorar y acercarse a su propio récord de España, los 1:54.51 que logró en 2024, si quiere pelear este miércoles por un podio que se antoja carísmo, tras la exhibición que dio en las semifinales el húngaro Hubert Kos, que estableció un nuevo récord de Europa con un crono de 1:52.30 y amenazó la plusmarca universal.