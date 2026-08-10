David Barroso, dispuesto a demostrar en Birmingham que su campeonato de España no fue ninguna sorpresa

Pensar en el 800m y no contar con Mohamed Attaoui como candidato a las medallas sería una temeridad. Sin embargo, el rey de España de la distancia ha sido destronado en los últimos campeonatos nacionales por un joven llamado David Barroso, procedente de Zafra (Badajoz).

Este 2026 ha sido el año de su explosión, que comenzó con el oro Iberoamericano en Lima (Perú) y culminó hace unas semanas con el del Campeonato de España, batiendo a Attaoui en un emocionante sprint final: "Sabía que tenía que meterle todos los metros posibles a Moha antes del cambio tan explosivo que tiene", ha comentado a TVE.

Tanto en Lima como en Málaga batió a sus rivales con una marca por encima de 1:46 minutos, pero este año ya ha dejado la cuarta mejor marca continental con un 1:43.60 en Budapest, apenas una semana antes del oro nacional.

Uno de los secretos de su éxito ha sido el regreso a Zafra para prepararse de manera habitual, junto a su familia, amigos, entorno y con la presencia de su entrenador, José Ángel Rama, con quien antes mantenía la relación a distancia y el descanso.

"Sobre todo lo he notado en las competiciones, esa consistencia del ritmo en 1:44 y 1:43, yo creo que me ha dado ese plus", dice a TVE. "En Sevilla entrenaba solo. Anhora podemos adaptar mejor mis entrenamientos y tirar un poco más de la cuerda si me ve bien o aflojar en caso contrario", añade.