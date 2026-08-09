El cambio de mentalidad de Eusebio Cáceres ante la difícil misión de su primera medalla internacional

La carrera de Eusebio Cáceres no ha sido fácil. Tras una juventud llena de récords y medallas, la competición absoluta no le ha deparado los resultado que quizá mereció. Cuarto en Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, la fortuna tampoco le ha acompañado en forma de lesiones que han lastrado su rendimiento en salto de longitud, disciplina en la que llegó a irse hasta los 8,38 metros en 2013, con tan solo 22 años.

00.41 min Eusebio Cáceres podría haber ganado el oro olímpico

Ahora ya ese explosivo Cáceres quizá ha desaparecido, pero sigue dando guerra en una prueba con mucho nivel en España, tanto que tuvo que participar en el Campeonato de España para asegurar su plaza en este Campeonato de Europa pese a arrastrar una lesión en el isquiotibial, como él mismo confirma en RTVE.

Hizo tan solo un salto, de 8,11 metros, que ''prácticamente sabía que le valía para hacer tercero'' y no volvió a saltar, confiando en que estas semanas de reposo le hacen llegar casi al ''100% a Birmingham''. Quedó segundo, pero eso es lo de menos, porque a sus 35 años 'El Saltamontes de Onil' busca sus últimas grandes noches y el premio a una carrera de perseverancia.