El cambio de mentalidad de Eusebio Cáceres ante la difícil misión de su primera medalla internacional
- El 'Saltamontes de Onil' ha rozado las preseas en muchas ocasiones, pero sin premio
- Sigue el Europeo de Atletismo del 10 al 16 de agosto en Teledeporte y RTVE Play
La carrera de Eusebio Cáceres no ha sido fácil. Tras una juventud llena de récords y medallas, la competición absoluta no le ha deparado los resultado que quizá mereció. Cuarto en Mundiales, Europeos y Juegos Olímpicos, la fortuna tampoco le ha acompañado en forma de lesiones que han lastrado su rendimiento en salto de longitud, disciplina en la que llegó a irse hasta los 8,38 metros en 2013, con tan solo 22 años.
Ahora ya ese explosivo Cáceres quizá ha desaparecido, pero sigue dando guerra en una prueba con mucho nivel en España, tanto que tuvo que participar en el Campeonato de España para asegurar su plaza en este Campeonato de Europa pese a arrastrar una lesión en el isquiotibial, como él mismo confirma en RTVE.
Hizo tan solo un salto, de 8,11 metros, que ''prácticamente sabía que le valía para hacer tercero'' y no volvió a saltar, confiando en que estas semanas de reposo le hacen llegar casi al ''100% a Birmingham''. Quedó segundo, pero eso es lo de menos, porque a sus 35 años 'El Saltamontes de Onil' busca sus últimas grandes noches y el premio a una carrera de perseverancia.
Una final de mucho nivel con marcas ''cerca del 8,30m''
Aunque como él mismo reconoce hablar de marcas es muy difícil porque depende de la situación del tartán y del estadio, para Cáceres las medallas estarán cerca del 8,30m. Con el griego Tentoglou como un ser prácticamente inalcanzable, tanto Cáceres como Guerra y Lescay, los otros dos españoles en Birmingham, pueden tener opciones.
Pese a ello, Cáceres reconoce en RTVE que a sus 34 años ha cambiado su mentalidad: ''antes me fijaba mucho en mis rivales, pero este año, que ha sido complicado, vengo con la intención de hacer un campeonato por y para mí''. En sus últimos años de carrera, el alicantino es consciente de que ''es feliz saltando, está aguantando mucho más de lo que había pensado y quiere aprovechar esta oportunidad''.
Sin embargo, no se pone fecha de caducidad. Eusebio Cáceres se ve en una etapa de su vida ''en la que puede seguir saltando muchísimo'', encontrándose mejor que nunca según sus propias palabras. Toca ver si Birmingham es la ciudad donde todo el sufrimiento se puede dar la vuelta y llegar a su cénit en forma de presea europea.