Quique Llopis contra su último gran obstáculo: el oro en una competición internacional
- El vallista valenciano confía en mejorar la plata de Roma 2024
- Sigue el Europeo de Atletismo del 10 al 16 de agosto en Teledeporte y RTVE Play
Durante su carrera con España, la suerte del oro le ha sido esquiva a Quique Llopis. En una disciplina como los 60m vallas y los 110m vallas, donde el resultado se decide por centésimas, la plata siempre ha vestido al valenciano, como en el Europeo pasado o en el Mundial Indoor de este curso.
Sin embargo, es una ''mejora'' en su mala suerte. Consiguió escapar de los cuartos puestos que le rodeaban como en el Mundial de Tokio, los Juegos Olímpicos de París o el Mundial Indoor de Glasgow para subirse al podio ya en dos ocasiones de citas internacionales. Ahora queda el último escollo, uno que no renuncia a mirar de cara; el de la presea dorada. Confiado y sincero, Llopis dice a RTVE que ''no hay que tener miedo a saber que puedo luchar por un oro europeo, las posibilidades son reales''.
Al 100% tras varias molestias para el Europeo de Birmingham
Las medallas en los 110 metros vallas son muy caras. Como Llopis asegura; ''el top 8 europeo puede luchar por una medalla en este evento'' y sabe que llegar en su mejor nivel es clave para superar a gente como Szymanski o Joseph, habituales rivales del español.
Tras tener varias molestias, el vallista dice encontrarse en su mejor nivel ahora mismo y haber superado todos los dolores para esta cita, en la que no será el único español con opciones. En ese 'top 10' ya vuelve a entrar de lleno Asier Martínez, quien ha recuperado el nivel de hace varios años, cuando fue medallista mundial, y del que Llopis dice que ''espera ver a Asier lucha por una se esas medallas y por qué no por el oro''.