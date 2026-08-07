Quique Llopis contra su último gran obstáculo: el oro en una competición internacional

Durante su carrera con España, la suerte del oro le ha sido esquiva a Quique Llopis. En una disciplina como los 60m vallas y los 110m vallas, donde el resultado se decide por centésimas, la plata siempre ha vestido al valenciano, como en el Europeo pasado o en el Mundial Indoor de este curso.

Sin embargo, es una ''mejora'' en su mala suerte. Consiguió escapar de los cuartos puestos que le rodeaban como en el Mundial de Tokio, los Juegos Olímpicos de París o el Mundial Indoor de Glasgow para subirse al podio ya en dos ocasiones de citas internacionales. Ahora queda el último escollo, uno que no renuncia a mirar de cara; el de la presea dorada. Confiado y sincero, Llopis dice a RTVE que ''no hay que tener miedo a saber que puedo luchar por un oro europeo, las posibilidades son reales''.