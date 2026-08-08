El Col d’Èze se cruza en el camino de Demi Vollering hacia su revancha sobre Niewiadoma en el Tour de Francia

El duelo que están librando en este Tour de Francia femenino entre Demi Vollering y Kasia Niewiadoma está elevando ya la rivalidad entre ambas a la categoría de legendaria. A falta de la última etapa de la ronda gala, ambas se han vestido de amarillo en las dos jornadas previas, inolvidables: la victoria brillante el viernes de la escaladora polaca en el Mont Ventoux y el show de Demi Vollering el sábado rompiendo el grupo de favoritas camino de Niza.

La neerlandesa, número 1 del ciclismo mundial y que ya ha ganado las 3 grandes vueltas, está haciendo gala en este Tour de una sangre fría y un autocontrol extraordinarios. Su equipo, el FDJ, no tuvo su mejor día en el Mont Ventoux. El plan ofensivo previsto, al cubo de la basura. Le tocó esperar agazapada hasta que no quiso esperar más y atacó a falta de 11 kilómetros. Al ver que no abría hueco sobre Marlen Reusser y Kasia Niewiadoma, dejó ir a la polaca para que persiguiera la suiza, entonces la maillot amarillo.

Con la ciclista del CANYON asaltando el liderato, Vollering aceleró al final para descolgar a Reusser y recortar en medio minuto la ventaja de la polaca. Pero tuvo un error de cálculo y se quedó a 15 segundos del maillot amarillo. Nueva decepción para una ciclista que acumula 3 segundos puestos en el Tour frente a su único triunfo. Demasiados para alguien con su potencial.

Nueva líder en Niza “Siempre afronto las carreras por etapas día a día”, indicó una radiante Vollering en la meta de la octava etapa. “Y cada día ofrece una oportunidad”, añadió la nueva líder del Tour, que explicó que en enero reconoció el recorrido de esta octava etapa y sintió que éste sería el día en el que “se vestiría de amarillo”. Con su actuación camino de Niza demostró la determinación de las grandes campeonas para cumplir sus objetivos. Demi Vollering dejaba este sábado detrás a Kasia Niewiadoma, su gran rival. Las dos han coincidido en los podios de todos los Tours de Francia femeninos. La ciclista polaca fue la única que plantó cara en 2023 al doblete del SD Worx con Vollering de amarillo y Lotte Kopecky. Y en 2022 ambas acompañaron a Annemiek Van Vleuten en el podio, superadas claramente como el año pasado ante Pauline Ferrand-Prévot. Pero fue en el Tour de 2024 cuando la polaca infligió a Vollering la derrota más dolorosa de la ciclista referente del pelotón internacional. La dorsal número 1 era también líder de esa edición cuando se cayó en la etapa de Amnéville y perdió 1:47. El amarillo pasó a las espaldas de Niewiadoma, que cedió ante Vollering en las rampas del Col du Glandon pero defendió con éxito su liderato en Alpe d’ Huez por tan solo 4 segundos. Ahora la flamante campeona de Europa está a una etapa de devolverle el golpe y sumar su segundo Tour de Francia.

El maillot amarillo, el blanco y el podio en juego El recorrido del trayecto final de este Tour de Francia es más propicio para el perfil de corredora que es la polaca. No será fácil que recupere el liderato. Para ello Kasia Niewiadoma necesitará las piernas que demostró tener en la subida al Mont Ventoux, la única vez que se ha impuesto a Vollering en una jornada de alta montaña. Serán 99 kilómetros con 4 ascensiones al Col d’Èze y su vertiginoso descenso posterior hacia Niza. Las tres primeras por la vertiente clásica de los 7,7 kilómetros al 5,9%, con pendientes máximas del 8%. Y finalmente la última, por otra vertiente, la del durísimo Chemin du Vinaigrier. Más corta, 6 kilómetros al 7,6%, pero más explosiva con rampas del 12%. Terreno suficiente para la batalla. La lucha por el podio también puede deparar un duelo interesante. Elisa Longo Borghini va a más y lleva tres etapas recortando tiempo a Marlen Reusser. Está a 1:53 de la suiza, diferencia a priori excesiva. Pero el UAE puede apoyarse en la estrategia ya que tiene mejor equipo con corredoras como Mavi García, Dominika Wlodarczyk y una Paula Blasi que también puede pelear por el maillot blanco a la mejor joven que ostenta la alemana Antonia Niedermaier, que la aventaja en 1:11. Una ciclista que el CANYON puede sacrificar en su plan para lograr que Niewiadoma recupere el amarillo.