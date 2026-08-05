España ya desafía el reinado ruso en la natación artística: ocho medallas europeas para creer en el oro olímpico

España no ha terminado el Campeonato de Europa de natación artística de París con el mayor número de oros, pero sí con la sensación de haber cambiado definitivamente el equilibrio de fuerzas de este deporte.

La selección dirigida por Andrea Fuentes cierra la competición con ocho medallas —un oro, cinco platas y dos bronces—, la mayor cosecha de cualquier país en el campeonato y el doble de los cuatro metales que obtuvo en los anteriores europeos. Y todo ello pese al regreso de Rusia, la gran dominadora histórica de la disciplina.

El medallero dejó al equipo neutral ruso al frente con tres oros, pero las españolas fueron quienes más veces subieron al podio.

Más allá de las cifras, el torneo confirmó un cambio de tendencia: España ya no solo compite por los títulos, sino que está transformando la disciplina a través de la innovación, la inclusión y la creatividad y expresión artística.

Andrea Fuentes revoluciona el deporte El gran triunfo de España en París 2026 va más allá de las ocho medallas. Andrea Fuentes ha convertido a la selección en el laboratorio más innovador de la natación artística mundial. Su proyecto no solo apuesta por una creatividad sin precedentes —con ejercicios al ritmo de Rosalía, Hans Zimmer o NF y una interpretación que ha conquistado sistemáticamente a los jueces—, sino también por cuestionar el rumbo que estaba tomando este deporte. 03.23 min Andrea Fuentes sobre el Berghain de Rosalía; "Es el ejercicio de mayor dificultad en la historia de la artística" Frente a una escalada constante de la dificultad y de las apneas extremas para aumentar la puntuación, España ha demostrado que también es posible competir por el oro preservando la salud de las deportistas. Rutinas como 'HOPE' simbolizan esa filosofía, mientras que propuestas como la 'Intervención divina' de Berghain o 'La Locura' han convertido al equipo español en la gran referencia artística del campeonato, hasta el punto de firmar el récord histórico de impresión artística con 100,2500 puntos superando a China.

Dennis González abre una nueva puerta La revolución española también tiene nombre propio: Dennis González. Tras dejar atrás una grave lesión en el hombro que le obligó a pasar por quirófano y puso en duda su presencia en el París, el catalán terminó siendo una pieza imprescindible del equipo de Andrea Fuentes y uno de los grandes protagonistas del campeonato. “🗣️ "PENSÉ MANDARLO TODO A LA M..."



Dennis González, bicampeón mundial, estuvo a punto de arrojar la toalla por su hombro. Gracias a la seleccionadora Andrea Fuentes vuelve a la piscina.



📺 #EuropeanAquatics en directo, final solo masculina, a las 19:45 en TDP y @rtveplay pic.twitter.com/5bgdyuegMg“ — Teledeporte (@teledeporte) July 31, 2026 Dennis finaliza la competición con tres platas —equipo libre, equipo acrobático y dúo mixto libre junto a Iris Tió— y un cuarto puesto en el solo técnico masculino, a solo cuatro décimas del bronce. Además, España fue el único de los tres países que subieron al podio en todas las pruebas por equipos que apostó por incluir a un hombre en sus rutinas. Una declaración de intenciones de cara a Los Ángeles 2028, donde podría convertirse en el primer hombre de la historia en competir con un equipo olímpico de natación artística.

Iris Tió, el rostro de una generación Si Andrea Fuentes ha transformado el proyecto, Iris Tió se ha consolidado como su gran símbolo dentro del agua. La catalana llegó a París con el cartel de mejor nadadora artística del mundo tras el Mundial de Singapur 2025 y respondió compitiendo en siete rutinas diferentes, un desafío reservado a muy pocas deportistas. 01.22 min El nuevo desafío de Iris Tió: nadar siete rutinas Después del inesperado tropiezo inicial en el dúo técnico junto a Lilou Lluís, penalizadas por un base mark, Tió cierra el Europeo con seis de las ocho medallas españolas, incluido el único oro en el solo técnico, defendiendo el palmarés que la convierte en la única nadadora de la historia campeona del mundo en las cuatro modalidades de la natación artística. 02.03 min Transcripción completa ...para las subcampeonas europeas ¡Oh, qué bonito! Vamos a ver.. ese híbrido que lo tenemos ahí con esa luz ámbar en revisión. Es el híbrido más complicado, el de mayor puntuación de toda la rutina Un híbrido que vale casi 20 puntos y vamos a ver qué sucede tras esa revisión estamos preocupados pero desde luego el ejercicio ha sido magnífico esos violines esa impresión artística Este es el híbrido que está en revisión, que ha sido el primer elemento de la rutina de las españolas que han hecho una rutina con muchísima energía con muchísima fuerza ¡Oh, no! Han visto el beismar. Han visto el beismar en el híbrido Pues ahí está. Pues esto nos.. las aparta de la pelea por las medallas vamos a ver las favoritas también pueden fallar. De momento, pues 274 puntos. Han visto el 0,5 en el híbrido y eso.. Así ha sido el elemento que ha penalizado a España en la final de dúo técnico