España maravilla con un 'Berghain' de récord y cierra el Europeo de natación artística con su quinta plata

España volvió a quedarse a tan solo dos puntos del oro, pero también volvió a demostrar que el futuro de la natación artística pasa, en buena parte, por el camino que está trazando Andrea Fuentes.

El equipo español conquistó este miércoles la medalla de plata en la final de la rutina acrobática del Campeonato de Europa natación artística tras firmar un ejercicio prácticamente perfecto al ritmo de 'Berghain', de Rosalía, insuficiente solo ante el equipo neutral ruso, que volvió a hacer valer una mayor dificultad técnica.

El conjunto formado por Dennis González, Lilou Lluís, Txell Ferré, Sara Saldaña, Cristina Arámbula, Marina García, Iris Tió y Paula Ramírez logró 242,2448 puntos, apenas 2,6 menos que las rusas (244,8221).

Una diferencia mínima que volvió a decidirse por la complejidad de los elementos y no por la ejecución.

Una rutina para la historia La rutina española rozó la perfección con una puntuación sin precedentes: nueve dieces de los jueces, seis de ellos en impresión artística y otros tres en los elementos técnicos, incluso por encima de las propias rusas, que acumularon siete en total. El ejercicio también dejó un nuevo récord histórico de impresión artística. “🇪🇸🥈 ¡Imparable el 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐚𝐜𝐫𝐨𝐛𝐚́𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐚𝐧̃𝐨𝐥 que se lleva la 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚 en París con 𝙣𝙪𝙚𝙫𝙚 𝙙𝙞𝙚𝙘𝙚𝙨 y arrasa la impresión artística! @RFEN_Oficial



🔥 𝙎𝙚𝙞𝙨 𝙙𝙞𝙚𝙘𝙚𝙨 en la impresión artística con 𝟭𝟬𝟬.𝟮𝟱𝟬𝟬… pic.twitter.com/3EYtCMkq6N“ — Teledeporte (@teledeporte) August 5, 2026 Los 100,2500 puntos obtenidos pulverizaron la mejor marca registrada hasta ahora, en poder de China, confirmando que España ya marca el camino en uno de los apartados más valorados de la disciplina. Aunque ese dominio artístico todavía no basta para derribar el muro ruso, la diferencia es cada vez más pequeña.

La dificultad vuelve a decidir el oro Como ya ocurrió en las finales de equipo libre y equipo técnico, Rusia volvió a declarar una mayor dificultad base para conservar el primer escalón del podio. Las de Svetlana Romashina ejecutaron también una rutina sin fisuras. 06.15 min Transcripción completa técnico muy, muy diferente a todos los que hemos visto. El tema HOF de NF, el rapero estadounidense con una bajada considerable de la dificultad técnica y bajada también de las apneas procurando ejecutar mejor y buscar elementos más novedosos transiciones más fuertes, híbridos en cadencia verdaderamente espectacular. España apuesta por la innovación y por hacer una natación diferente. Su dificultad la han subido ...dos puntos respecto a Pontevedra... ...donde ganaron el oro... ...y vieron varios dieces Hope faith in me. I know you've been waiting. ver el video! Hope ¡Suscríbete! al canal! al canal! Gracias por ver el y y y ¡Muy bien! i didn't need things that i regret i didn't said things i can't take back was a life holding on to things i never should have kept full of canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! al canal! 30 years 30 years 30 years 30 years Grandes, grandes, qué gran rutina de España vaya híbrido explosivo el de final sólo hay que escuchar al público es sólo hay al público, solo hay que escuchar al público para ver lo que aporta España que escuchar con esta.. natación contra corriente, ahí tenemos a Iris Tió que se ha incorporado a las competiciones de equipo después de haber ganado el oro, ha sido fantástica la puesta en escena, el ejercicio, impresionante la plataforma, de 3.0, ahí tenemos a Lisa Ozoguina que ha sido reserva en el día de hoy ahí está esa plataforma de España el primer elemento y esa transición explosiva al primer elemento requerido, la cadencia que ha sido absolutamente maravillosa, muy arriesgada ha sido muy muy rápida y por supuesto la impresión artística... ...madre mía ahí tenemos al equipo bailando haciendo la rutina desde la grada España que ha apostado por hacer menos apneas, figuras mucho más novedosas movimientos más creativos en la superficie también con los brazos en busca de hacer algo diferente. La propia palabra del bañador Hopper Esperanza.. es lo que el mensaje que quiere lanzar España de buscar otro camino ojalá la notación artística... ...no vaya encauzada en esa corriente en la que va todo el mundo.. de buscar la máxima dificultad obviando la belleza de este deporte Otra manera de hacer natación artística es posible y lo acaba de demostrar España ...en Pontevedra vieron el oro alcanzando los 292 puntos.. ...y una impresión artística de 124... ...así que vamos a ver.. vamos a ver, ahí está la puntuación de España, 296 ha incrementado su puntuación respecto a Pontevedra. 123 la impresión artística y atención a los elementos, 173 los elementos en Pontevedra vieron 168. Se lleva la gran ovación del público, sin duda, bueno lleno también de españoles evidentemente, pero España está haciendo historia está en la vanguardia de este deporte y lo ha vuelto a demostrar una vez más con este ejercicio completamente diferente bueno tenemos que esperar porque Rusia va a España, plata en equipo técnico en el Europeo de natación artística de París 2026 La sensación, sin embargo, vuelve a ser la misma: España ya compite de igual a igual con la gran potencia mundial. La selección de Andrea Fuentes ha conseguido convertir cada enfrentamiento en un pulso entre la ejecución técnica rusa y la creatividad y expresión artística como grandes señas de identidad del proyecto español.