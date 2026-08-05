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España maravilla con un 'Berghain' de récord y cierra el Europeo de natación artística con su quinta plata

  • El equipo acrobático bate el récord histórico de impresión artística con 100.2500 puntos, una décima más que China
  • Las de Andrea Fuentes se despiden de París con ocho medallas y estrechando al máximo la distancia con las rusas
Para todos los públicos Natación artística | Impresionante rutina acrobática de España - Natación | Ver
Sensacional ejercicio acrobático de España en el Europeo de natación artística con 'Berghain' de Rosalía
AMANDA RAMOS

España volvió a quedarse a tan solo dos puntos del oro, pero también volvió a demostrar que el futuro de la natación artística pasa, en buena parte, por el camino que está trazando Andrea Fuentes.

El equipo español conquistó este miércoles la medalla de plata en la final de la rutina acrobática del Campeonato de Europa natación artística tras firmar un ejercicio prácticamente perfecto al ritmo de 'Berghain', de Rosalía, insuficiente solo ante el equipo neutral ruso, que volvió a hacer valer una mayor dificultad técnica.

España suma otra plata en París y se proclama subcampeona de Europa en la rutina técnica por equipos
España suma otra plata en París y se proclama subcampeona de Europa en la rutina técnica por equipos AMANDA RAMOS

El conjunto formado por Dennis González, Lilou Lluís, Txell Ferré, Sara Saldaña, Cristina Arámbula, Marina García, Iris Tió y Paula Ramírez logró 242,2448 puntos, apenas 2,6 menos que las rusas (244,8221).

Una diferencia mínima que volvió a decidirse por la complejidad de los elementos y no por la ejecución.

Una rutina para la historia

La rutina española rozó la perfección con una puntuación sin precedentes: nueve dieces de los jueces, seis de ellos en impresión artística y otros tres en los elementos técnicos, incluso por encima de las propias rusas, que acumularon siete en total.

El ejercicio también dejó un nuevo récord histórico de impresión artística.

Los 100,2500 puntos obtenidos pulverizaron la mejor marca registrada hasta ahora, en poder de China, confirmando que España ya marca el camino en uno de los apartados más valorados de la disciplina. Aunque ese dominio artístico todavía no basta para derribar el muro ruso, la diferencia es cada vez más pequeña.

La dificultad vuelve a decidir el oro

Como ya ocurrió en las finales de equipo libre y equipo técnico, Rusia volvió a declarar una mayor dificultad base para conservar el primer escalón del podio. Las de Svetlana Romashina ejecutaron también una rutina sin fisuras.

España, plata en la final del equipo técnico de natación artística | Ver
Transcripción completa

técnico muy, muy diferente a todos los que hemos visto.

El tema HOF

de NF, el rapero estadounidense con una bajada considerable

de la dificultad técnica y bajada también de las apneas

procurando ejecutar mejor y buscar elementos más novedosos

transiciones más fuertes, híbridos en cadencia

verdaderamente espectacular.

España apuesta por la innovación y por hacer una

natación diferente.

Su dificultad la han subido

...dos puntos respecto a Pontevedra...

...donde ganaron el oro...

...y vieron varios

dieces

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30 years 30 years 30 years 30 years

Grandes, grandes, qué gran rutina de España

vaya híbrido explosivo el de final sólo hay que escuchar al público es sólo hay

al público, solo hay que escuchar al público para ver lo que aporta España

que escuchar

con esta..

natación contra corriente, ahí tenemos a Iris Tió que se ha incorporado a las

competiciones de equipo

después de haber ganado el oro, ha sido fantástica la puesta en escena,

el ejercicio, impresionante la plataforma, de 3.0, ahí tenemos

a Lisa Ozoguina que ha sido reserva en el día de hoy ahí está esa plataforma

de España

el primer elemento y esa transición explosiva al primer

elemento requerido, la cadencia que ha sido absolutamente maravillosa, muy

arriesgada ha sido muy muy rápida y

por supuesto

la impresión artística...

...madre

mía ahí tenemos al equipo bailando haciendo la rutina desde la grada

España que

ha apostado por hacer menos apneas, figuras mucho más novedosas

movimientos más creativos en la superficie también con los brazos en

busca de hacer algo diferente.

La propia palabra del bañador Hopper Esperanza..

es lo que el mensaje que quiere lanzar España de buscar otro camino ojalá

la notación artística...

...no vaya encauzada en esa corriente en la que va todo el mundo..

de buscar la máxima dificultad obviando la belleza de este deporte

Otra manera de hacer natación artística es posible y lo acaba de demostrar

España

...en Pontevedra vieron el oro alcanzando los 292 puntos..

...y una impresión artística de 124...

...así que vamos a ver..

vamos a ver, ahí está la puntuación de España, 296

ha incrementado su puntuación respecto a Pontevedra.

123

la impresión artística y atención a los elementos, 173 los elementos

en Pontevedra vieron 168.

Se lleva la gran ovación del público,

sin duda, bueno lleno también de españoles evidentemente, pero España

está haciendo historia

está en la vanguardia de este deporte y lo ha vuelto a demostrar una vez más

con este

ejercicio completamente diferente bueno tenemos que esperar porque Rusia va a

España, plata en equipo técnico en el Europeo de natación artística de París 2026

La sensación, sin embargo, vuelve a ser la misma: España ya compite de igual a igual con la gran potencia mundial. La selección de Andrea Fuentes ha conseguido convertir cada enfrentamiento en un pulso entre la ejecución técnica rusa y la creatividad y expresión artística como grandes señas de identidad del proyecto español.

Un Europeo para creer

Con esta plata, España pone el broche a la natación artística en París 2026 con un balance de ocho medallas, más que ninguna otra selección en el campeonato: un oro, cinco platas y dos bronces, consolidándose como una de las grandes referencias del continente.

Más allá del medallero, el campeonato deja una certeza para el futuro: el oro no es una utopía. Si España logra aumentar la dificultad de sus ejercicios sin renunciar a su identidad, la distancia con Rusia generará la máxima expectación en el camino a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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