España suma otra plata en París y se proclama subcampeona de Europa en la rutina técnica por equipos

España volvió a quedarse a las puertas del oro, pero confirmó una vez más que ya compite de tú a tú con las históricas dominadoras de la natación artística.

El equipo de Andrea Fuentes conquistó este martes la medalla de plata en la final de la rutina técnica por equipos del Campeonato de Europa de deportes acuáticos de París, donde solo el combinado ruso, que compite bajo bandera neutral, consiguió imponerse de nuevo gracias a un ejercicio de mayor dificultad.

El conjunto formado por Cristina Arámbula, Txell Ferré, Marina García, Mireia Hernández, Aurora Lázaro, Lilou Lluis, Sara Saldaña e Iris Tió obtuvo una puntuación de 296,4499, a menos de siete puntos de las rusas (303,2467), mientras que Italia aseguró la tercera posición con 284,6725 puntos.

Un nuevo segundo puesto que mantiene a España como la gran alternativa al trono ruso y vuelve a confirmar la regularidad de una selección instalada entre la élite mundial.

Una apuesta diferente que sigue creciendo La rutina técnica española volvió a presentarse al ritmo de 'HOPE', del rapero estadounidense NF. El título y mensaje de la canción simbolizan el nuevo camino elegido por Andrea Fuentes, que rompe con la tendencia predominante de la disciplina. En lugar de perseguir la máxima dificultad a costa de exprimir la resistencia de las nadadoras, España sigue apostando por reducir la exigencia física sin renunciar a competir por las medallas, potenciando la calidad artística y la limpieza de la ejecución. El planteamiento sigue teniendo un coste en la puntuación técnica —el ejercicio volvió a estar entre los menos exigentes del panel, el cuarto por la cola—, pero el campeonato de París está demostrando que esa diferencia cada vez pesa menos. España ya discute los títulos con la gran potencia rusa, un duelo entre dos selecciones con dos formas muy distintas de entender la natación artística. Alisa Ozhogina estalla contra el equipo ruso: "¿Ese es el camino, copiar al país que está por debajo?" Agencias

La batalla artística habla español Si algo volvió a dejar esta final es que España arrasa en uno de los apartados más valorados de la disciplina. El ejercicio, diseñado por Andrea Fuentes, obtuvo la mejor nota de impresión artística de toda la competición con 123,2000 puntos y tres dieces. Sin embargo, como ya ocurrió este lunes en la rutina libre por equipos, Rusia volvió a cerrar el paso al oro español con una mayor complejidad técnica. El conjunto de Svetlana Romashina partía con casi once puntos de ventaja en dificultad, un margen que terminó siendo decisivo pese a que las españolas rozaron la perfección en varios elementos de ejecución. 01.01 min Polémica en el Europeo: la natación artística rusa copia un elemento a España para ganar la final de equipo libre La plata mantiene además el excelente balance de la delegación española en la natación artística en este torneo, en una jornada en la que Iris Tió también se proclamó campeona continental en el solo técnico y dio a España su primer oro del campeonato. Iris Tió maravilla y gana la final de solo técnico del Europeo de natación artística de París 2026 Mario Vallejo