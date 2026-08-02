La líder Lorena Wiebes, ante el reto de ser la primera en ganar 3 etapas seguidas del Tour de Francia femenino

Dos de dos. Las cifras son frías aunque hablan por sí solas, pero no transmiten la emoción y el mérito que tienen los triunfos que Lorena Wiebes ha logrado en esta edición del Tour de Francia. La catalogada como la mejor sprinter del mundo lleva tiempo demostrando que es más, mucho más que lo que supone una definición que se queda muy corta.

La neerlandesa del SD Worx se presentó en la salida del Tour de Francia con 131 victorias a sus espaldas. Números de velocista. O de elegidas como su compatriota Marianne Vos. Lorena Wiebes se empeña en entrar en este segundo club. No ha necesitado esperar a que la Grande Boucle le ofreciera una larga recta completamente llana para imponer su ley.

Dos finales distintos, una vencedora El sábado ganó cuesta arriba en Lausana, resistiendo el elevado ritmo impuesto por el FDJ y respondiendo incluso al movimiento de Demi Vollering. El domingo volvió a vencer en Ginebra, su primera victoria con el maillot amarillo, esta vez en el tipo de desenlace con el que se destapó ante el gran público con los maillots del Parkhotel Valkenburg y el Sunweb-DSM: una llegada masiva lanzada a toda velocidad. Dos etapas, dos finales completamente diferentes y una misma vencedora. Y los triunfos que vendrán porque aún tiene 27 años. Sin ir más lejos este lunes, en Poligny, donde la neerlandesa puede completar su hat-trick particular y convertirse en la primera ciclista que gana en 3 ocasiones consecutivas en el Tour de Francia femenino desde que la carrera se recuperara en 2022. Un registro que puede establecer la que con 7 victorias de etapa en total ya es la que acumula más triunfos parciales en estos 4 años (5 ediciones).

Una auténtica máquina de ganar Sus rivales en el pelotón solo se hacen una pregunta: ¿Qué se necesita para batir a Lorena Wiebes? La respuesta parece sencilla: que la neerlandesa no esté en el grupo que se va a disputar la victoria. Es la única fórmula después de concluir que la Wiebes actual ya no es únicamente una especialista que necesita llegar protegida a los últimos 200 metros. Se ha convertido en una corredora capaz de superar ascensiones, resistir selecciones y disputar finales que hace unos años parecían reservados para ciclistas más completas. Desde que Charlotte Kool consiguió derrotarla en el Tour de 2024, prácticamente nadie ha sido capaz de superarla en una llegada masiva. Una rutina que Wiebes continúa encontrando emocionante. “El más mínimo error te deja sin opciones en un sprint”, explicaba este domingo después de triunfar en Ginebra. Así que hace tiempo que no los comete. Las dos últimas temporadas superó las 20 victorias en carretera. De hecho, 2025 fue su mejor temporada, haciéndose con la primera edición femenina de la Milán-San Remo y otras clásicas como Gante-Wevelgem, Le Samyn o Brujas-De Panne antes de sendos dobletes de etapa en Giro y Tour. Sin cansarse de ganar sobre las dos ruedas, añadió a su palmarés el Mundial de gravel y dos títulos mundiales en pista, en ómnium y scratch.

El sinsabor del pasado Giro Este año lleva ya 15 victorias, repitiendo en Wevelgem, aunque en las grandes clásicas como Milán-San Remo y París-Roubaix se quedó cerca de luchar por la victoria. En la Vuelta a Burgos también brilló con un doblete y antes de este Tour ya había ganado las 3 etapas y la clasificación general del Tour de Polonia. De hecho lleva 5 victorias seguidas en las 5 últimas etapas que ha disputado. Su comienzo espectacular en el Tour también tiene algo de revancha después de lo sucedido en el Giro de Italia. Allí había ganado la primera etapa, pero fue descalificada porque su bicicleta quedó 20 gramos por debajo del peso mínimo de 6,8 kilos. El equipo discutió el procedimiento de medición, pero Wiebes perdió la victoria y fue expulsada de la carrera. Dos meses después, el Tour le ha devuelto todo lo que el Giro le arrebató: victorias, amarillo y protagonismo.