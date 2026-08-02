Lorena Wiebes exhibe su maillot amarillo en Ginebra al imponerse con autoridad en el primer sprint del Tour

Suma y sigue. Lorena Wiebes (SD Worx) lució su maillot de líder del Tour de Francia femenino en un sprint masivo en Ginebra en el que superó con claridad a dos campeonas del mundo como Elisa Balsamo (Lidl-Trek) y Marianne Vos (Visma) a pesar de que se quedó sin lanzadoras después del formidable trabajo de sus compañeras para cazar a la escapada Riejanne Markus (Lidl-Trek), neutralizada en el último kilómetro.

El Lid-Trek hizo todo lo posible para mermar las fuerzas del SD Worx. Ahí se encuadra el movimiento de Markus, que atacó a falta de 40 kilómetros cuando se estaba neutralizando lo que quedaba de la fuga del día. En solitario, parecía algo inofensivo. Se hizo con un hueco de 1:15 a falta de 25 kilómetros a meta, que se redujo a 30 segundos cuando quedaban 14 kilómetros. Markus, dos veces campeona contrarreloj de los Países Bajos, sacó a relucir sus dotes de rodadora y mantuvo inalterable su ventaja hasta los últimos 6 kilómetros, agotando a las gregarias de Wiebes.

Fue entonces cuando se tuvo que poner a tirar la bicampeona del mundo, la belga Lotte Kopecky, que en principio se reservaba para lanzar a Wiebes. Ella sola fue capaz de dejar a la fugada a 10 segundos, siendo el empuje del Liv AlUla-Jayco para colocar a su sprinter Letizia Paternoster la sentencia definitiva para Markus, neutralizada a 500 metros de la meta. A pesar de que parecía encerrada, Wiebes encontró la rendija para arrancar como una exhalación a falta de 200 metros y volar con su maillot amarillo hacia su segunda victoria de etapa.

Blasi conserva el maillot blanco No hubo diferencias entre las favoritas por lo que Paula Blasi (UAE) continuará un día más vistiendo el maillot blanco logrado en la primera etapa. Una situación que ha generado cierto desconcierto después de que la organización del Tour de Francia haya cambiado el reglamento haciendo que califiquen para ser mejor joven las ciclistas sub-24. Habitualmente compiten por el maillot blanco las sub-23, lo que hizo que en la pasada Grande Boucle tan solo optaran 12 ciclistas a esta clasificación. Con este cambio, este año son 26 las corredoras que optan al maillot de mejor joven del Tour, entre ellas la catalana. En consecuencia, se da la paradoja de que Blasi no fue la mejor joven en la Vuelta a España que ganó, distinción que se llevó Marion Bunel (Visma), pero 3 meses después sí puede ser la mejor joven del Tour… cosas del ciclismo. La que no portará maillot distintivo en la tercera etapa será Idoia Eraso. La ciclista del Laboral-Kutxa lució en este segundo parcial el maillot verde de la clasificación por puntos después de haber pasado la primera por el sprint intermedio de la jornada inaugural. 25 puntos que hicieron que se situara al final de etapa como tercera de esta clasificación. Dado que Wiebes viste el maillot amarillo, el verde recaía en la segunda en la meta de Lausana, Kimberley Le Court, pero al no ser la líder de esta clasificación no tiene la obligación de portar el maillot si luce otro maillot distintivo, como es el caso, y puede elegir con cuál se queda. Así que la campeona de las Islas Mauricio decidió continuar con su maillot de campeona nacional para fortuna de la del Laboral-Kutxa, que lució con mucho orgullo y una amplia sonrisa.