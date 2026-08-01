Lorena Wiebes se lleva el primer amarillo del Tour femenino en un final en el que las favoritas se dejan ver
- Demi Vollering selecciona la carrera con un primer ataque y Paula Blasi pierde 8 segundos
- Sigue la segunda etapa del Tour de Francia femenino este domingo desde las 15.45 horas en RTVE Play
Lorena Wiebes (SD Worx) se hizo con el primer maillot de líder del Tour de Francia femenino después de imponerse con rotundidad en una llegada selecta en Lausana que endureció el FDJ con Evita Muzic, Celia Géry y una arrancada en el último kilómetro de Demi Vollering que dejaron al final el grupo de favoritas reducido a apenas 10 unidades.
La vencedora del Tour de 2023 llegó en 3ª posición, justo por detrás de Wiebes y Kimberley Le Court (AG Insurance), y se llevó 4 segundos de bonificación. Pero su movimiento puso las cartas sobre la mesa al dejar en cabeza a Puck Pieterse (Fenix), Noemi Rüegg y Cedrine Kérbaol (EF Education), Elisa Longo Borghini (UAE), Kasia Niewadoma (Canyon), Pauline Ferrand-Prévot (Visma) y Marlen Reusser (Movistar), grandes favoritas al triunfo en el Tour de Francia.
Marlen Reusser, la líder del equipo español, protagonizó uno de los principales sustos de la jornada. Se cayó a 22 kilómetros de meta, en una curva de un descenso, junto a su compañera Arlenis Sierra. Sus compañeras del Movistar la reintegraron al pelotón antes de llegar a Lausana gracias al buen trabajo de Francesca Barale, Sara Martín y Tota Magalhäes.
Paula Blasi cede 8 segundos
Por su parte, Paula Blasi (UAE) llegó a meta en 12ª posición de la etapa a 8 segundos de las favoritas. Una diferencia poco preocupante teniendo en cuenta lo que queda de carrera y que se ha enfundado el maillot de mejor joven. El problema es que desde su propio equipo aseguran que viene a trabajar para sus compañeras Longo Borghini y Dominika Wlodarczyk. Siguiendo la máxima del ciclismo, al final la carretera pondrá a cada una en su sitio… y lo cierto es que Longo Borghini estuvo muy bien en Lausana. La campeona polaca se vio perjudicada por la caída a 1,3 kilómetros de Letizia Paternoster, que la derribó.
Otras favoritas que cedieron tiempo fueron Niamh Fisher-Blak, que llegó a 5 segundos, Anna Van der Breggen, Isabella Holmgren (vigente vencedora del Tour del Porvenir), Antonia Niedermaier y Marianne Vos, que entraron en el grupo de Paula Blasi, Monica Trinca Colonel a 16 segundos, Yara Kastejlin y Usoa Ostolaza, que perdieron 19 segundos, Urska Zigart y Celia Gery, que cedieron 22 segundos. Lotte Kopecky, segunda en el Tour 2023, cedió 1:05 frente a su compañera, demostrando que sus ambiciones a la general quedan definitivamente aparcadas.
Idoia Eraso, en la escapada
La etapa estuvo protagonizada por una escapada de 4 ciclistas que se fueron en los primeros kilómetros de la jornada y llegaron a gozar de una ventaja de 6 minutos sobre el pelotón. Entre sus integrantes se coló una ciclista del Laboral-Kutxa, Idoia Eraso, que intentó hacerse con el primer maillot de la clasificación de la montaña. Sin embargo, la ciclista navarra se topó con Océane Mahé. La francesa de Ma Petite Entreprise logró imponerse en las dos primeras cotas por delante de la española.
El pelotón aceleró el ritmo en la segunda cota, la de Villars-le-Comte, más por llevar bien colocadas a las líderes de cada equipo que por ánimo de dar caza a las fugadas. Aun así redujeron la ventaja del cuarteto de cabeza a menos de 2 minutos. En el descenso de esta segunda cota, la veterana australiana Amanda Spratt aprovechó un parón para saltar del pelotón.
Cuando todo anticipaba la lucha definitiva entre Eraso y Mahé por los puntos de la clasificación de la montaña, fue otra integrante del cuarteto de cabeza, la checa Nikola Noskova, la que arrancó en la Côte de Vulliens marchándose en solitario. La fuga saltó en ese momento por los aires, con la francesa Mahé desentendiéndose de la carrera una vez satisfecha de haberse hecho con el liderato en esta clasificación.
A partir de ahí, Amanda Spratt fue recogiendo de una en una los restos de la fuga. Pero el cuarteto de cabeza fue neutralizado a falta de 6 kilómetros ante el trabajo de los equipos del pelotón por dejar bien colocadas a las líderes de cara al final en cuesta en la Côte de Saint-François.
Mañana las ciclistas afrontarán la segunda etapa del Tour 2026, entre Aigle y Ginebra, de 147,9 kilómetros en los que se espera una llegada al sprint del pelotón en la que la maillot amarillo, Lorena Wiebes, será favorita a repetir triunfo. Por el camino, 5 cotas puntuables que animarán la pelea por la escapada y el maillot de la montaña.