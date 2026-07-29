Roberto Torres, la vida tras la retirada de una leyenda de Osasuna: "Siempre prioricé estar en el equipo de mi vida"

Pocos futbolistas pueden decir que dedicaron toda una vida a un mismo escudo. Roberto Torres (Arre, Navarra, 1989) es uno de ellos.

El canterano y excapitán de Osasuna, retirado hace apenas tres meses, repasa para RTVE el sentimiento de pertenencia que marcó su carrera: "Si volviera atrás no cambiaría nada, siempre prioricé estar en el equipo de mi vida", reconoce quien disputó más de 350 partidos con la camiseta rojilla, fue protagonista de dos ascensos y dos descensos, rechazó mejores ofertas y no dudó en bajarse el sueldo para salvar al club de la desaparición.

01.57 min Roberto Torres cuelga las botas: "Soy osasunista más que futbolista"

Asegura que el legado más importante que recibió en Tajonar fue una forma de entender el fútbol que iba mucho más allá del césped: "Es más importante hacer las cosas bien fuera del campo que dentro cuando eres joven", explica.

Una filosofía que, según defiende, ha convertido a Osasuna en un club con una identidad propia basada en el compromiso, la cercanía y el peso de la cantera.

Una identidad universal El arraigo no es solo patrimonio de quienes crecieron en Tajonar. Fran Mérida, compañero de Roberto Torres durante cuatro temporadas, asegura que comprendió muy pronto por qué el club navarro deja huella: "Tanto Navarra como Osasuna son lugares donde la gente tiene un sentimiento de pertenencia brutal. Me di cuenta de que era un lugar especial. Te sientes como en casa tanto en el club como en la ciudad", explica. Torres recuerda que esa cercanía también formaba parte de la responsabilidad de los futbolistas con la afición: "Aquí siempre hemos ido a visitar colegios. Los niños ven que eres una persona normal y corriente, simplemente con un trabajo diferente", señala. Una manera de estrechar la relación entre el equipo y su entorno que considera esencial para mantener viva la identidad del club.

Guiar a la siguiente generación Con la retirada ya asumida, Roberto Torres sigue vinculado al fútbol. Dirige junto a Fran Mérida un stage de alto rendimiento para jugadores a partir de 15 años: "Es algo que no existía en Navarra y que nos hubiera gustado tener cuando nos preparábamos nosotros", explica el exrojillo, recordando cómo hace años las pretemporadas comenzaban muy lejos de los métodos actuales. El proyecto busca reproducir durante una semana la dinámica de un equipo profesional, con trabajo técnico, táctico, físico y también formación en aspectos como la nutrición: "Queremos que disfruten de la preparación para que cuando lleguen a sus clubes estén en las mejores condiciones, pero todo ello con una metodología marcada", resume Fran Mérida.