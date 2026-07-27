El Madrid ya negocia el fichaje por Rodri y confía en cerrar enseguida a Diomandé

RTVE ha podido confirmar la hoja de ruta del Real Madrid en lo que pueden ser dos de las operaciones más importantes de este mercado. El Madrid pisa el acelerador y apuesta muy fuerte para reforzar a este nuevo Real Madrid con José Mourinho en los banquillos.

Tras los fichajes de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva, la directiva merengue tiene prácticamente cerrada la llegada del jugador de Costa de Marfil del RB Leipzig, Yan Diomandé. Además, son optimistas en cerrar la incorporación de Rodri, capitán de la selección española y nombrado MVP del Mundial 2026.

Al jugador del Manchester City le queda un año de contrato, lo que hace que desde el Bernabéu confíen en que fuerce al City a venderlo. Él ya ha confirmado que quiere salir del conjunto Skyblue y rechazó la propuesta de renovación con los ingleses. Las previsiones más optimistas apuntan a que todo se puede cerrar esta semana.

Un perfil demandado por muchos Desde que Toni Kroos abandonó el Real Madrid, el rol de mediocentro creativo se convirtió para muchos en el entorno del club blanco en la posición más demandada de la plantilla. Rodri fichó por el Manchester City en el verano de 2019 y, desde su llegada hasta la temporada 2025/26, ha intentado 16,526 pases, completando 15,164 y registrando 18,778 toques, una cifra incomparable para ningún centrocampista. Mientras tanto, su precisión de pases, del 91.8%, es la más alta entre los jugadores que han realizado más de 5,000 pases, junto con Curtis Jones.