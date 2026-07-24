LeBron James y un inesperado destino hacia el quinto anillo: los Philadelphia 76ers de Embiid y Brown

Múltiples rumores han rodeado a la más que posible última elección de equipo de LeBron James en la NBA. Ni regreso a Miami Heat o Cleveland Cavaliers, ni unión con superestrellas como Nikola Jokic y Victor Wembanyama en Denver o San Antonio. El mejor jugador del siglo XXI acabará, muy posiblemente, su carrera en los Philadelphia 76ers, según ha reportado el propio jugador en redes sociales con un mensaje muy clarificador de su mes de dudas.

LeBron James, de tener clara la retirada, a pensar que ''aún ama este deporte'' La noticia del fichaje venía incluida también de la confesión del jugador de Ohio de que su pensamiento a final del curso era la retirada. Sin embargo, el mes para pensar, sin saber que iba a hacer, ''le ha servido para darse cuenta de lo siguiente: ''Todavía quiero sacrificarme. Todavía quiero trabajar. Todavía quiero esforzarme. Todavía quiero competir, ganar y tener una oportunidad de sentir la emoción de ganar otro campeonato''. James firma por dos años y ocho millones, aunque él mismo tiene la decisión de activar ese segundo año de contrato. ““ Así de claro ha dejado el alero estadounidense que no se va a vivir una retirada soñada, si no que se marcha a Philly porque ve la opción de formar un equipo ganador. Los 76ers fue durante años la franquicia del 'Trust the process' . El proceso ha llegado a este verano, donde se llevaron a Jaylen Brown, segunda espada de los Boston Celtics y donde se hacen con LeBron. El exjugador verde tiene ante sí no solo el reto de hacer campeón por quinta vez al '23', si no callar las bocas de quien no le ven capaz de liderar una franquicia candidata al anillo, pese a ser el MVP de las Finales que ganaron los de Boston allá por 2024 por encima de Jayson Tatum, jugador al que han preferido quedarse los de Boston.

Philadelphia, pendiente de la química dentro del campo y de los médicos La apuesta de LeBron James no es ni mucho menos segura. Elegir a los 76ers es confiar en que Joel Embiid estará sano para aguantar una temporada entera, una quimera visto los visto en las últimas temporadas. Desde la temporada 23/24, se ha perdido 150 de los 246 partidos de liga regular que ha disputado Philadelphia. Una apuesta de riesgo, puesto que su última temporada sano fue MVP de la temporada 22/23, con 33 puntos y 10 rebotes de media. Los Knicks ganan en San Antonio y se proclaman campeones de la NBA 53 años después En su ausencia, han emergido dos figuras para ilusionar al Xfinity Mobile Arena. Tyrese Maxey ya ha sido dos veces All-Star y ha promediado más de 26 puntos por noche durante las últimas tres temporadas, en las que siempre ha quedado la incógnita de saber cómo habría con el mejor Embiid, cuyas rodillas están muy maltrechas para un pívot que antaño destacó por su físico y movilidad. El quinteto titular, que incluiría a Maxey, Brown, James y Embiid, también sumaría al joven y explosivo VJ Edgecombe, escolta bahameño que ha sorprendido muy para bien en su primera temporada en la NBA. 16 puntos por noche ha anotado Edgecombe, demostrando que, quizá otra cosa no, pero puntos va a tener y muchos Philadelphia este año.