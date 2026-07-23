Frenkie de Jong sufre una rotura de ligamento lateral interno de la rodilla derecha

El neerlandés Frenkie de Jong ha conocido este jueves ha conocido este jueves el alcance de la lesión que se produjo durante el mundial. Y no son buenas noticias. Sufre una rotura de ligamento lateral interno de la rodilla derecha, según ha podido confirmar el F.C. Barcelona. De Jong continuará realizando "tratamiento y seguimiento médico".

El club también ha citado en su comunicado que el jugador y los servicios médicos de la entidad, seguirán con este tratamiento conservador, y su evolución está pendiente para las próximas semanas. Se espera que esté varios meses de baja.